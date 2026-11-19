Más de 200 empresas y 8.000 asistentes participaron durante la primera jornada de la Expo Venezuela Energética, evento organizado en el estado Anzoátegui con el propósito de articular al empresariado nacional con los nuevos inversionistas del sector de petróleo y gas.

El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, informó que la actividad se desarrolla en un espacio de 2.500 metros cuadrados de exposición y contempla más de 2.400 encuentros de networking destinados a concretar alianzas comerciales. Durante un contacto televisivo, el funcionario precisó que en la jornada inicial se alcanzaron 120 ruedas de negocio coordinadas a través de Bariven.

Según explicó el titular de la estatal petrolera, durante un pase realizado en contacto con la presidenta Delcy Rodríguez y la ministra de Hidrocarburos, Pauka Henao, estos encuentros buscan dar cumplimiento al artículo 19 de la normativa vigente, orientado a fortalecer el encadenamiento productivo y la incorporación de componentes locales en las operaciones de hidrocarburos.

Asimismo, detalló que el encuentro en el oriente del país da continuidad a la exposición realizada el pasado mes de octubre en el estado Zulia —que contó con 3. 000 metros cuadrados y 400 expositores—, sirviendo de base para la estructuración del capítulo Anzoátegui de la Cámara Petrolera.

Obregón también comentó sobre las ponencias realizadas durante la expo. «El Vicepresidente de Exploración y Producción, en tempranas horas de la mañana, hizo una exposición magistral sobre cuáles eran las oportunidades que se abrían para las empresas locales en cuanto al desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco. El día de mañana tendremos ponencias del sistema de refinación, en cuanto a cuáles son las oportunidades que se abren para las empresas locales, en cuanto a la recuperación de las capacidades de procesamiento de crudos para la elaboración de combustibles», dijo

Obregón señaló que la meta central de la exposición es consolidar una relación operativa directa entre los proveedores nacionales y el capital extranjero que ingresa al sector energético venezolano.