Las exportaciones petroleras de Venezuela hacia Estados Unidos (EEUU) alcanzaron los 734.000 barriles diarios (bpd) en la semana terminada el 20 de noviembre. La cifra representa un incremento de 182% frente a los siete días previos, según datos preliminares de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).

Este repunte ocurre tras el descenso registrado en la semana culminada el 13 de noviembre, cuando los envíos tocaron su nivel más bajo en ocho meses. Agencias especializadas atribuyeron esa contracción previa a los costos de transporte y a factores internos.

Con este volumen, Venezuela marcó su tercer mejor registro semanal del año y recuperó el segundo puesto entre los mayores proveedores de crudo de EEUU. El país había cedido esa posición luego de mantenerla durante 29 semanas consecutivas.

Acumulado anual e ingresos por ventas

Hasta el 20 de noviembre, el volumen acumulado de crudo enviado a territorio estadounidense sumó 151,8 millones de barriles, lo que equivale a un aumento de 197% respecto al total de 2025. Los despachos mantienen una tendencia ascendente desde enero, tras el relanzamiento de las relaciones políticas y económicas entre ambos gobiernos y la flexibilización de sanciones.

Por su parte, el Departamento de Estado informó la semana pasada que los ingresos por estas exportaciones y por las ventas al resto del mundo alcanzaron los 12.109 millones de dólares. Esos fondos ingresaron a una cuenta del Departamento del Tesoro antes de ser transferidos al país.

En el corto plazo, el promedio móvil de cuatro semanas se ubicó al 20 de noviembre en 538.000 bpd, un alza de 6% frente al período anterior. De esta forma, el suministro hacia EEUU encadena 28 semanas por encima del medio millón de barriles diarios, reseñó el portal Banca y Negocios.