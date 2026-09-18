Foro analizará la participación de empresas nacionales y la reactivación petrolera

El foro titulado «La inversión privada en el desarrollo petrolero nacional» se realizará el próximo 22 de octubre de 2026 en el hotel Gran Meliá Caracas. Este espacio de encuentro busca ser una plataforma para que el sector empresarial privado presente propuestas concretas que contribuyan al proceso de reestructuración de deuda, al desarrollo de la infraestructura energética y al fortalecimiento comercial del país.

Durante el evento, el director ejecutivo del Grupo Petroamérica y coordinador de la conferencia, Alejandro Dopazo, explicará que la iniciativa busca proponer soluciones para que las empresas petroleras nacionales participen activamente en el negocio de hidrocarburos junto a las grandes compañías extranjeras que han firmado acuerdos recientes.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, la propuesta incluye el análisis de las acreencias comerciales y la búsqueda de mecanismos financieros viables para las contratistas locales.

El programa también contará con la participación de analistas para explicar los retos económicos de la industria en un lenguaje claro y accesible. Tal es el caso del economista Asdrúbal Oliveros, quien expondrá sobre los requerimientos de inversión necesarios para superar los cuellos de botella en la infraestructura eléctrica y petrolera, mientras que el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, evaluará el entorno macroeconómico y el impacto real de las licencias energéticas en el desarrollo nacional.

Las autoridades y los organizadores reiteran que el foro ofrecerá una perspectiva detallada sobre la sostenibilidad fiscal y el papel de la inversión privada. El objetivo principal es generar un diagnóstico certero sobre las oportunidades de crecimiento económico y las condiciones necesarias para asegurar que la recuperación del sector energético beneficie de manera directa al país.