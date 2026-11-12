Gasoducto que transporta gas desde Venezuela hacia Colombia podría reactivarse entre 12 y 15 meses

El gasoducto Antonio Ricaurte, que transporta gas desde Venezuela hacia Colombia podría estar operativo dentro de 12 a 15 meses aproximadamente. Esta estimación fue presentada por el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, quien expresó la disposición de su empresa para colaborar con la petrolera Ecopetrol en la reconstrucción de esta infraestructura.

Durante una entrevista concedida al medios especializados, el directivo señaló que la reactivación de esta infraestructura permitiría atender la demanda energética de la nación neogranadina y evitar que tanto las empresas como los usuarios residenciales sufran afectaciones en sus operaciones y servicios ante la falta de combustible.

Al detallar el alcance de la propuesta, el ejecutivo explicó que el respaldo corporativo está listo para iniciar las labores de recuperación del ducto binacional.

«Nosotros estamos ofreciendo toda la colaboración a Ecopetrol. Esa línea se puede tener entre 12 y 15 meses. La parte fundamental es el acuerdo político, y si alguien puede lograr ese acuerdo, es el presidente Abelardo de la Espriella y el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez», expresó Ortega.

Asimismo, el empresario señaló que hay tiempo para evitar que las empresas y los usuarios vean afectados su operaciones y servicios por la falta de gas en Colombia.

«Ahí no va a tener más de 50 millones de pies cúbicos y después tal vez 100 o 120 millones, pero ayuda. Todo lo que ayude a que el precio baje es en beneficio de los colombianos», indicó, refiriéndose a que la solución que representa el gas llevado desde Venezuela al vecino país.

Ortega también indicó que Ecopetrol evalúa alternativas complementarias de abastecimiento además del gas proveniente de territorio venezolano. «Hay unas oportunidades importantes de gas en los mantos de carbón que, aunque es no convencional, no es fracking, y esa es una oportunidad que podría estar disponible en 12 meses», refirió.

Finalmente, el presidente del Grupo Energía Bogotá proyectó una disminución en los precios del gas licuado a escala regional impulsada por nuevos proyectos de inversión y procesamiento en el continente.

«Porque vienen inversiones millonarias en Vaca Muerta, en Argentina. Venezuela va a empezar a sacar parte de esa riqueza gigante de gas que está quemando para licuarlo entre Trinidad y Tobago, y EEUU», concluyó.

Cabe destacar que el gasoducto Antonio Ricaurte fue inaugurado en 2007 y con una extensión de 225 kilómetros, de los cuales 88 pertenecen al territorio colombiano y 137 en Venezuela. La infraestructura conecta el departamento de La Guajira con la región del Lago de Maracaibo.

Tras haber permanecido inactiva por más de una década, su adecuación permitirá conectar las reservas de Venezuela con el Sistema Nacional de Transporte para su posterior distribución en el mercado colombiano.