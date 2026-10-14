Incrementa en otro 5% el bombeo de los países Opep en el golfo Pérsico

Los cinco Estados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) ubicados en la región del golfo Pérsico extrajeron en septiembre pasado un 5,26% más de crudo con respecto al mes anterior, gracias al impulso de Arabia Saudita e Irak.

De acuerdo con el informe mensual de la organización, en el que se incluyó a Emiratos Árabes Unidos, que abandonó el bloque en mayo pasado, se detalló que las cifras de bombeo triplican el porcentaje de aumento registrado entre julio y septiembre, ratificando a Irak como el país que más sube la producción con un 10%. En lo particular, Irán y Kuwait reportaron caídas con 4,8% y 7%, respectivamente.

En total, según las fuentes independientes consultadas para el documento, los países de la Opep bombearon en septiembre 25 millones de barriles al día (mbd), casi un 4% más que el mes anterior.

Con relación a la alianza Opep+, en la que se incluyen otras 10 grandes potencias petroleras como Rusia, México y Kazajistán, extrajeron conjuntamente en septiembre un 2,3% más que el mes anterior, hasta los 39 millones de barriles al día que, sumados a otros tipos de hidrocarburos, suponen el 44% de la demanda mundial.

Por otra parte, la Opep añadió que el temor a los problemas de suministro y las dificultades de tránsito por el estrecho de Ormuz encarecieron su barril de referencia en un 28%, alcanzando un precio medio de 110,59 dólares. Además, se encareció un 15% el Brent, de referencia en Europa, y el Texas estadounidense en un 16%.

En lo concerniente a la perspectiva de crecimiento de la economía mundial, se mantiene en 3% para 2026 y en 3,2% para 2027.

Otro punto es que el bloque estima mayor consumo de crudo para el año que viene. El mes pasado calculaba en 108,19 millones de barriles al día el consumo de crudo global para 2027, pero en el informe publicado en esta jornada lo eleva a 108,28 mbd, siendo un 2,4% más que las previsiones de consumo para el año en curso.

Las previsiones presentan, nuevamente, a China e India como las naciones que proporcionalmente elevan más su demanda.