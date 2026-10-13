Informe Opep: producción petrolera venezolana registró 1.206.000 barriles/diarios en septiembre

La producción petrolera de Venezuela registró un promedio de 1.206.000 barriles por día (bpd) durante el mes de septiembre, lo que representa un leve incremento de 5.000 barriles diarios respecto al mes anterior, de acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por el Gobierno nacional en el más reciente informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado este mes de octubre.

Por su parte, el crudo de referencia venezolano Merey, de 16 grados API, se cotizó en un precio promedio de 93,75 dólares por barril durante el noveno mes del año, refiere el texto.

Los datos reflejan una evolución progresiva pero moderada, de la extracción de crudo en el país, acumulando un incremento de 6.000 barriles por día entre los meses de julio y septiembre.

Al evaluar el comportamiento del tercer trimestre de 2026, el bombeo promedio se situó en 1.202.000 barriles diarios, lo que representa un aumento de 35.000 bpd en comparación con el promedio alcanzado en el segundo trimestre (1.167.000 bpd).

Asimismo, al contrastar estos resultados con el promedio anual registrado en 2025, ubicado en 1.081.000 barriles por día, el crecimiento acumulado hasta el tercer trimestre del presente año alcanza los 121.000 bpd, consolidando una tendencia al alza.

El desempeño del sector petrolero nacional se enmarca en una fase de recuperación paulatina tras una profunda crisis, impulsada por la flexibilización de las sanciones estadounidenses y la entrada progresiva de inversiones internacionales. Este escenario se ha visto favorecido por las reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, las cuales mejoraron las condiciones regulatorias para la participación del capital privado, tanto nacional como extranjero.

A pesar de la evolución positiva, analistas y reportes del sector coinciden en que la infraestructura petrolera requiere de importantes inversiones de capital y de un proceso intensivo de reacondicionamiento para acelerar el ritmo de extracción. Las proyecciones históricas formuladas por Petróleos de Venezuela (PDVSA) a finales del siglo pasado contemplaban para la época actual un nivel de producción superior a los 5 millones de barriles diarios.

De acuerdo con el reporte mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicado este 13 de octubre de 2026, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, sumadas a interrupciones en el flujo de suministros y una fuerte demanda por entregas inmediatas, han presionado los precios del petróleo al alza.. En septiembre, la Cesta Referencial OPEP registró un salto intermensual de $24,15 por barril, alcanzando una cotización promedio de $110,59/b, mientras que marcadores globales como el Brent y el WTI superaron los $102 y $95 por barril, respectivamente.