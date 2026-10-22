Jorge Rodríguez: Venezuela administra los recursos que obtiene por concepto de la venta de petróleo

El representante del Gobierno nacional en la mesa de diálogo y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desmintió de manera categórica las versiones mediáticas que señalan que Estados Unidos administra o controla los recursos provenientes de las ventas de crudo venezolano,asegurando que el Estado venezolano ejerce la plena soberanía y administración de estos fondos.

En declaraciones a la prensa al término de la jornada de negociaciones, Rodríguez aclaró que el Ejecutivo Nacional, en estricto apego a la Constitución, es el único ente encargado de decidir el uso y destino de los ingresos generados por la actividad petrolera.

«Venezuela controla todo lo correspondiente a los recursos que obtiene por concepto de la venta de petróleo a todos los países del mundo (…) No ha habido nunca ninguna duda en ese sentido», sentenció el jefe de la delegación del gobierno nacional en la mesa de diálogo quien atribuyó estas versiones a «especies que han circulado en medios de comunicación» influenciadas por el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos.

Sin embargo, destacó que la relación actual con la nación norteamericana es de amplia cooperación en materia energética,resaltando la firma de un convenio que calificó como «histórico» para el sector y el más importante de los últimos 100 años a nivel global.

Sostuvo que el pacto beneficia a ambos pueblos y gobiernos, permitiendo la extracción de crudo no explotado habitualmente, y aseguró que los ingresos extraordinarios generados por este acuerdo se destinarán a atender las necesidades prioritarias del pueblo venezolano,al tiempo que Estados Unidos se favorece con la explotación energética.

Finalmente, Rodríguez reiteró que la administración de dichos recursos se realiza de forma autónoma y transparente a través del Ejecutivo Nacional, conforme a los marcos legales vigentes en el país.