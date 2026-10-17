Ministra Henao presenta balance de la II Conferencia de Energía, Petróleo y Gas en Zulia

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, presentó este sábado el balance del cierre de la segunda jornada de la Conferencia de Energía, Petróleo y Gas, Capítulo Zulia. La titular del despacho destacó el éxito del encuentro y el impacto de las mesas de trabajo para el desarrollo productivo del país.

El evento reunió importantes empresas prestadoras de servicios en un espacio de exhibición que sirvió como vitrina para exponer las capacidades operativas e industriales instaladas en el territorio nacional.

«En esta oportunidad se reunieron más de 150 empresas prestadoras de servicios que colocaron todo lo que fue una exhibición de stand en más de dos mil metros cuadrados de exhibición», explicó Henao durante la clausura de la conferencia, actividad que estuvo encabezada por la presidenta Delcy Rodríguez.

Durante las jornadas técnicas, representantes del sector público y privado establecieron alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la industria de los hidrocarburos. Las dinámicas permitieron trazar el inicio de una planificación integral para el encadenamiento de la producción nacional.

La ministra explicó que las mesas de trabajo entre operadores y prestadores de servicios constituyeron «ese primer paso y hoja de ruta para enlazar capacidades nacionales al servicio de lo que es nuestra ruta de los hidrocarburos a nivel nacional, no solo para Pdvsa, sino que también se insertan los otros operadores y esos nuevos modelos de negocios o, en este caso, los CPP».

Asimismo, calificó de «muy fructífero» el intercambio de propuestas orientadas a la solución de requerimientos en la industria.

Cabe destacar que la Conferencia de Energía, Petróleo y Gas, Capítulo Zulia, se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Tibisay del Lago, desde el 15 hasta el 17 de octubre. La actividad congregó a especialistas e integrantes de la industria para analizar y evaluar estrategias clave enfocadas en el crecimiento, la innovación tecnológica y la sostenibilidad en la extracción y procesamiento de hidrocarburos.