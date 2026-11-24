La empresa North American Blue Energy Partners (Nabep) suscribirá la próxima semana un contrato con las firmas Deme Group NV y Great Lakes Dredge & Dock Corp. para ejecutar labores de dragado en el Lago de Maracaibo, estado Zulia.

Según informó el director ejecutivo de la compañía, Alejandro Betancourt, en una entrevista reseñada por Bloomberg, el acuerdo supera los 100 millones de dólares y busca optimizar la logística de exportación petrolera hacia mercados internacionales.

Los trabajos permitirán incrementar la capacidad de carga de los buques tanqueros desde el rango actual de entre 330.000 y 340.000 barriles hasta un máximo de 470.000 barriles de crudo por embarcación.

Producción en campos maduros

Actualmente, Nabep produce cerca de 240.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, de los cuales 170.000 provienen de yacimientos ubicados dentro y en los alrededores del estuario zuliano.

Esta expansión operativa responde a un acuerdo conjunto suscrito en agosto con el Gobierno de EEUU para reactivar campos petroleros maduros en esta cuenca, donde también operan Chevron Corp. y la estatal Pdvsa.

“Estamos transformando el negocio petrolero venezolano y esperamos trabajar para mejorar la eficiencia y la logística de las exportaciones de petróleo hacia los mercados internacionales”, afirmó Betancourt. Por su parte, las contratistas no emitieron comentarios sobre la operación.