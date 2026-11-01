Nabep prevé invertir $100.000 millones para elevar su producción en Venezuela a 1 millón de barriles diarios

La empresa energética independiente North American Blue Energy Partners (Nabep) detalló su hoja de ruta operativa en el país, proyectando una inversión cercana a los 100.000 millones de dólares destinada a expandir la capacidad de producción y modernizar la infraestructura de petróleo y gas. La compañía, que controla los derechos de comercialización de más de 65.000 millones de barriles de reservas P1, busca escalar su bombeo diario por encima del millón de barriles a corto plazo, según refiere un comunicado de pren sa de la empresa, publicado en su página web.

Para sostener esta meta, Nabep informó sobre una importante actualización de su flota de taladros en suelo nacional, asegurando que actualmente posee nueve taladros de perforación para nuevos pozos. Tres están activos en el bloque Junín 10 de la Faja del Orinoco, tres iniciarán labores en breve en la misma área y tres se encuentran en fase de mantenimiento o reposicionamiento. Adicionalmente, cuatro unidades más vienen en tránsito desde Houston, Brasil y Colombia.

También informó que mantiene 20 taladros de reparación para reactivar pozos inactivos o de bajo rendimiento (tres en el Lago de Maracaibo, 12 en los campos Lagunillas y Bachaquero, y cinco en la Faja del Orinoco), a los que sumarán 15 equipos adicionales que están siendo reacondicionados en Houston para su despliegue en el occidente. Las 35 unidades están siendo recertificadas bajo el estándar de Categoría 4, la inspección más rigurosa de la industria.

Crecimiento autofinanciado y balance operativo

El CEO de la compañía, Alejandro Betancourt, destacó en el boletín informativo que cada uno de los equipos se está financiando mediante el propio petróleo producido, replicando el modelo de reinversión que les permitió multiplicar por diez su producción en dos años.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, la producción alcanzó los 223.509 barriles de petróleo equivalente por día (boed) al 19 de octubre, mostrando un repunte continuo frente a los aproximadamente 200.000 barriles reportados en agosto y los 18.000 barriles iniciales.