Nabep reacondiciona 32 equipos de gas y energía.

La empresa North American Blue Energy Partners (Nabep) está reacondicionando 32 equipos de compresión y generación de energía de gas provenientes de los campos petroleros del país en instalaciones especializadas en Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

“En toda Venezuela, estamos identificando maquinaria pesada que merece ser rescatada (…) Nos estamos asociando con algunos de los especialistas líderes a nivel mundial, muchos de ellos en Estados Unidos, para traerla de vuelta a casa en óptimas condiciones y lista para impulsar la producción de petróleo”, dijo Alejandro Betancourt, director ejecutivo de la compañía en nota de prensa.

Su flota de plataformas en el país alcanzará las 41 este mes, parte de las 60 que ha adquirido, con nueve plataformas de perforación y 20 de reacondicionamiento ya en el país.