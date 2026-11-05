OFAC frena embargo de Citgo hasta el 18 de diciembre de 2026

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos prorrogó nuevamente, hasta el 18 de diciembre de 2026, las restricciones que impiden a los acreedores ejecutar las garantías vinculadas a los bonos PDVSA 2020. La medida mantiene protegidas temporalmente las acciones de Citgo Petroleum Corporation, filial refinadora de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en suelo estadounidense.

La decisión formalizada mediante la Licencia General 5AA (LG 5AA) sustituye a la Licencia General 5Z del pasado 16 de septiembre. El instrumento establece que, a partir del 18 de diciembre, quedarán autorizadas ciertas transacciones asociadas a los títulos de PDVSA al 8, 5 % de interés con vencimiento en 2020, incluyendo operaciones de financiamiento restringidas desde mayo de 2018 por la Orden Ejecutiva 13835.

Con esta acción, la OFAC suma 28 licencias generales emitidas para postergar de forma sucesiva la posibilidad de que los tenedores ejerzan acciones sobre el colateral constituido con la directiva y acciones de la empresa matriz de Citgo.

OFAC abre la posibilidad de negociar una reestructuración de la deuda

Además de extender el bloqueo a la ejecución de garantías, el Departamento del Tesoro actualizó su sección de preguntas frecuentes (FAQs), presentando una disposición relevante sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos para reestructurar o refinanciar las obligaciones pendientes con los tenedores de los bonos PDVSA 2020.

Aunque el organismo regulador reiteró que las operaciones orientadas a la venta o transferencia de las acciones en garantía continúan bajo estrictas restricciones, manifestó formalmente su disposición a evaluar de manera favorable la emisión de licencias específicas que permitan acordar reestructuraciones financieras entre las partes.

«En la medida en que se logre un acuerdo sobre propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del bono PDVSA 2020 al 8, 5 por ciento, podrían aplicarse requisitos de licencia adicionales», precisó la institución estadounidense, incentivando a los involucrados a tramitar licencias individuales bajo una política de aprobación favorable.

Este pronunciamiento brinda un marco normativo para abordar los compromisos financieros mediante negociaciones directas, evitando la liquidación de los activos. La disposición resulta clave dentro de las iniciativas para reorganizar la deuda externa venezolana y salvar a Citgo, uno de los activos energéticos e industriales de mayor valor para Venezuela en el extranjero. Por el momento, el 18 de diciembre de 2026 se fija como la próxima fecha decisiva para los tenedores del papel de deuda.Ofac