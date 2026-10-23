Pdvsa impulsa la producción de gas asociado en el Zulia para abastecer el mercado nacional y exportar a Colombia

Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) trabaja en el impulso de la producción de gas asociado en el estado Zulia para abastecer el mercado nacional y proyectar la exportación hacia Colombia, una estrategia que avanza de manera paralela al incremento de la extracción petrolera en la región, informaron este viernes las autoridades durante un encuentro de seguimiento e inspección a los avances de los proyectos petroleros y gasíferos desarrollados en el marco de los acuerdos binacionales con los Estados Unidos de América.

En ese sentido, el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón explicó que el plan operacional abarca el suministro a diversas regiones del país e incluso la comercialización internacional. «El objetivo es lograr el encadenamiento total tanto del petróleo como de ese gas asociado y que el Zulia se convierta en un productor de GLP que no solo va a cubrir el mercado local del estado Zulia, sino que va a cubrir la demanda de los estados cercanos, como lo son los estados andinos, algunos estados occidentales como Falcón y Lara».

Asimismo, el titular de la estatal petrolera destacó la visión estratégica hacia mercados vecinos, específicamente a Colombia, que por su cercanía favorece la exportación del gas.

«Tenemos producción suficiente como para seguir apalancando la exportación y estamos visualizando que este gas que se está produciendo en la cuenca de occidente pueda tener como destino la venta de GLP a Colombia, ya sea vía terrestre por la cercanía o sea por cabotaje marino que perfectamente se pueda transportar», apuntó.

De igual manera, señaló que «el incremento de la producción petrolera trae consigo de manera asociada, gas rico con altos niveles de riquezas, tiene 3.8 o 5 GPM. Si lo comparamos con nuestro gas de oriente que tiene 1.08 GPM, tiene una riqueza excelente, es por ello que ese equipo de Pdvsa Gas se encuentra en una carrera por activar plantas de fraccionamiento».

Nueva tecnología

Por su parte, el presidente de Pdvsa Gas, Jannier Viloria, detalló el impacto de la llegada de nueva tecnología para el fortalecimiento de la infraestructura operacional. «A partir del año que viene el Zulia va a exportar gas, vimos 11 pozos que están produciendo actualmente 1.500 barriles y que va saliendo en un ciclo de valor. Es importante resaltar la importancia de la alianza de Pdvsa y North American Blue Energy Partners (NABEP).

En relación con el equipamiento técnico para optimizar los yacimientos, Viloria afirmó «en materia de tecnología estamos trayendo próximamente tres máquinas compresoras que estarán llegando el año que viene, lo cual va a incrementar la producción y la activación de pozos de categoría dos y categoría uno; estimamos un incremento de unos 150 mil barriles en el estado Zulia».

Récord de producción en Bachaquero

A su vez, Alejandro Betancourt, líder de la empresa Nabep, resaltó la inspección realizada a las instalaciones y el volumen alcanzado en las operaciones sobre el Lago de Maracaibo.

«Hoy pudimos constatar, estuvimos en el módulo de compresión Bachaquero Lago 2, estamos viendo los avances en Bachaquero 3 (…) rompimos récord de 115 mil barriles», apuntó.

El Zulia como motor dinamizador de la economía

Finalmente, Gerardo Gómez, director adjunto de Producción Pdvsa Occiedente, resaltó la relevancia del potencial energético zuliano en la reactivación de diversos sectores productivos del país.

«La industria petrolera venezolana y específicamente la industria del Zulia, es el motor dinamizador de toda la economía del país. El Zulia ya se está convirtiendo y ya es noticia a nivel mundial como un hub energético a nivel mundial». señaló Gómez.

En referencia al encadenamiento económico y a la participación corporativa, Gómez agregó «tenemos aquí la presencia de Nabep con sus grandes esfuerzos como otras compañías que se han venido sumando en función de generar valor, de generar riquezas y de generar bienestar a la sociedad. Es hotelería, es alimentación, es transporte, es infraestructura, es exportación de otros rubros que se van a motorizar a raíz de toda la actividad petrolera del estado Zulia. Son 21.500 millones de barriles que tenemos en este estado, más de 24 negocios de producción y algunos que se van a incorporar paulatinamente en función de las reservas que tenemos en el suelo».