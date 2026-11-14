Pdvsa proyecta cerrar el año con producción de 1.300.000 barriles

Venezuela cerrará el año con una producción de 1.300.000 barriles diarios de crudo tras la firma de 80 nuevos acuerdos en materia de hidrocarburos. Así lo informó el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, durante su intervención en el foro «Gas Natural: Gran activo para el Renacer de Venezuela», organizado por la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas.

El funcionario detalló que el plan de crecimiento establece alcanzar 1.500.000 barriles diarios al cierre de 2027. A largo plazo, la estatal estima elevar el bombeo a 2.000.000 de barriles diarios en cinco años y llegar a 3.000.000 en una década.

En cuanto al Sistema Refinación Nacional, Obregón contrastó que la capacidad de procesamiento subió de 100.000 barriles diarios en 2022 a 500.000 en la actualidad. Este avance permite sustituir importaciones y proyectar una distribución interna de aproximadamente 140.000 barriles diarios de combustible al finalizar el año.

Expansión del sector gasífero: Zulia se convertirá en productor de gas licuado de petróleo (GLP) en 2027

La estrategia energética busca superar la dependencia exclusiva del petróleo para convertir al país en exportador de gas seco. Como antecedente, Obregón resaltó la exportación de líquidos del gas realizada en febrero de 2026 y anunció que el estado Zulia producirá gas licuado de petróleo (GLP) en 2027.

Para sostener este incremento, la industria ejecutará la recuperación de las infraestructuras de fraccionamiento. En el occidente del país, Pdvsa suscribió en 2026 un acuerdo con el consorcio Cardón IV, integrado por la italiana ENI y la española Repsol, con el fin de elevar la extracción en el campo Perla.

En el oriente se ratificaron las licencias de los proyectos Dragón, junto a la empresa Shell, y Cocuina, en alianza con BP. Entre marzo y agosto también se concretaron convenios técnico-financieros con Shell para recolectar el gas de quema en el norte de Monagas.