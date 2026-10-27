Pdvsa y Sulzer firman acuerdo estratégico por cinco años

Petróleos de Venezuela S.A. (Pvsa) y la empresa Sulzer formalizaron un convenio estratégico con una vigencia de cinco años, enfocado en afianzar la operatividad y la infraestructura del sector energético nacional.

El acuerdo establece las bases operativas para la atención de requerimientos técnicos en las distintas fases de la industria, abarcando desde las labores de exploración y producción (upstream) hasta el transporte por tuberías, la refinación y la posterior distribución de hidrocarburos.

«El nuevo acuerdo, establecido conforme a los requisitos normativos, proporciona una base a largo plazo para aplicar esta experiencia técnica en un momento en que Venezuela inicia una nueva etapa de inversión y desarrollo en su sector de petróleo y gas», indica un comunicado publicado por la empresa suiza.

De esta manera, la cooperación adquiere relevancia ante los desafíos técnicos que implica la explotación de crudo pesado y extrapesado, recurso predominante en áreas estratégicas como la Faja Petrolífera del Orinoco y el Lago de Maracaibo, donde se concentran las mayores reservas probadas del país. En este sentido, la ingeniería y los servicios especializados de la firma europea buscarán respaldar los planes de incremento de producción y adecuación tecnológica de la estatal.

«Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles, principalmente en la Faja del Orinoco y en la zona del Lago de Maracaibo. Gran parte de los recursos de Venezuela consisten en crudo pesado y extrapesado, lo que requiere tecnologías especializadas», señala el texto.

Sobre la significación de este paso, Suzanne Thoma, presidenta ejecutiva de Sulzer, señaló que «nuestra prolongada presencia en el país nos ha permitido adquirir un profundo conocimiento de su panorama industrial y de sus necesidades operativas. Este acuerdo reúne nuestras amplias capacidades para respaldar a Pdvsa y contribuir a su desarrollo a largo plazo».

Con esta firma, ambas entidades reafirman una relación de trabajo de larga data, enmarcándose en las normativas vigentes para acompañar la nueva fase de inversiones e infraestructura que atraviesa el sector petrolero venezolano.