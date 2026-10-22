Petróleo venezolano se cotizó $93,75 por barril

El precio del crudo Merey, la principal referencia del petróleo venezolano en los mercados internacionales, registró en septiembre un notable incremento al promediar 93,75 dólares por barril, impulsado por la escalada de las tensiones geopolíticas globales y el encarecimiento general de la energía.

De acuerdo con el más reciente informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), el crudo nacional no solo marcó su valor máximo en lo que va de año, sino que alcanzó su cotización más elevada en más de diez años.

El comportamiento del hidrocarburo nacional estuvo en sintonía con el rally de las principales referencias internacionales, las cuales superaron la barrera de los 100 dólares por barril durante el noveno mes del año.

El alza de septiembre representó un incremento de 6,93 dólares con respecto a la cotización registrada en agosto, lo que equivale a una recuperación mensual de 22% según el informe.

Entre enero y septiembre de 2026, la cotización promedio del crudo venezolano se ubicó en 73,90 dólares por barril, lo que supone un repunte de 26% frente al mismo período de 2025.

El petróleo de la Opep en octubre se ubica en $110,72, frente a los $110,81 del mes de septiembre, lo que supone un 0,08% de descenso.

En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo de la Opep, determinado por un promedio de los precios de los petróleos producidos por los países miembros de la organización y se utiliza como punto de referencia para los precios del petróleo, ha aumentado un 69,79%.

Los precios actuales de las principales referencias de petróleo crudo rondan los 97,73 dólares por barril para el West Texas Intermediate (WTI), y el Brent, principal crudo de referencia en Europa, alcanza una cotización de $108,82 por barril.