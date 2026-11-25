La presidenta Delcy Rodríguez aseguró que la ejecución de las actas de inicio y materialización suscritas con la corporación alemana Siemens Energy avanzará de forma acelerada, debido a que los equipos técnicos venezolanos ya tienen plenamente identificadas las fallas, piezas y reemplazos que requieren el parque generador del país.

Con esta alianza estratégica, el Ejecutivo Nacional busca desbloquear el acceso a repuestos, equipos y tecnología originales tras más de una década de restricciones, con el propósito de estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y recuperar la autogeneración eléctrica y el aprovechamiento eficiente del gas en Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La celeridad en estos trabajos resulta determinante para sostener las metas productivas del recién anunciado programa económico Plan Venezuela Renace , el cual depende directamente de la confiabilidad y recuperación de la infraestructura energética nacional.

Ejecución inmediata basada en diagnósticos claros

Durante el acto oficial —en el que participó el embajador de Alemania en Venezuela, Volker Pellet, y el CEO global de Siemens Energy, Christian Bruch—, la mandataria enfatizó que las instituciones del sector eléctrico e hidrocarburos cuentan con la hoja de ruta lista para iniciar las intervenciones técnicas sin demoras.

«Hoy sabemos cuál es la pieza que debemos reemplazar. Por eso yo sé que esta acta de inicio va a ser muy rápida porque tanto el Ministerio de Energía Eléctrica, Corpoelec, como PDVSA, saben exactamente qué es lo que debemos hacer y hacerlo rápido», afirmó Rodríguez.

La jefa de Estado explicó que el convenio supera un bloqueo operativo prolongado sobre componentes fabricados por la firma europea,que cuenta con más de 70 años de presencia en el parque termoeléctrico venezolano: «Venezuela, su sistema eléctrico, estuvo imposibilitado durante más de una década para poder acceder a piezas, partes, equipos, en el caso preciso de Siemens,no podíamos acceder por temas de sanciones.Y hoy lo estamos haciendo posible».

Base para el Plan Venezuela Renace

Rodríguez calificó como «histórica» ​​la firma de estos documentos,destacando que representan el fruto del diálogo diplomático con Alemania y Europa para lograr acuerdos de beneficio mutuo.Asimismo,Instruyó a los equipos nacionales a desplegarse de inmediato para optimizar tanto el servicio público como las operaciones petroleras bajo estándares acordes con el ambiente.

Finalmente ,la presidenta vinculó el impacto directo de esta cooperación con el desarrollo económico del país:»Ayer le presentamos al país un plan económico, Plan Venezuela Renacimiento,ya con metas muy claras en el futuro,pero esas metas dependen de la recuperación del sistema eléctrico y yo sé que lo vamos a lograr porque estamos trabajando para eso».