Presidenta: producción petrolera en Zulia alcanzó los 370.000 barriles diarios

La presidenta Delcy Rodríguez informó este sábado que la producción petrolera en el estado Zulia alcanzó los 370.000 barriles diarios, destacando la recuperación de la industria de hidrocarburos en esa entidad.

Durante su intervención en la clausura de la II Conferencia de Energía, Petróleo y Gas (Cepeg 2026) y el Foro de Energía del Zulia, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), anunció que «veníamos de una producción de 70.000 barriles día y hoy estamos en 370.000 barriles día. Hoy una de las alianzas de la empresa binacional, el campo Petro Zamora, rompió récord de producción».

«Esa producción va para beneficio de nuestro pueblo; que se pueda traducir en servicios, en remuneraciones, en salud, en alimentación, que se vea traducido. El estado Zulia este año va a cerrar con 400.000 barriles/día de producción, y el año que viene, con el incremento de producción que viene, se convertirá en un productor de GLP (Gas Licuado de Petróleo). Imagínense ustedes la importancia», manifestó.

Recordó que, anteriormente, se había indicado que se producirá gas para garantizar la vida doméstica del país, tanto la vida residencial, la industrial, la comercial, pero también para exportar las moléculas de gas desde Venezuela.

Además, habló sobre el impacto para el país de los acuerdos energéticos suscritos con Estados Unidos. «Y el estado Zulia, tengo que decirles, yo veo extraordinarias perspectivas. Sé que hay un tema eléctrico porque estoy todo el día con el gobernador, con el ministro (Rolando) Alcalá y con el vicepresidente. Pero todos estos contratos contemplan la autogeneración para esos campos, para que el resto del servicio eléctrico quede garantizado para la población del estado y del país.

Bondades de la nueva Ley de Hidrocarburos

Rodríguez felicitó a los organizadores del evento y aseguró que esta actividad contribuirá a avanzar en puntos que establece la nueva Ley de Hidrocarburos, destacando las bondades que tiene en sus modelos de negocio.

«Ya sabemos que tiene modelo de empresa mixta, modelo de contrato de participación productiva de hidrocarburos, alianzas técnico-financieras, otro tipo de alianzas de servicio. Tiene un régimen de impuestos y regalías flexible, según la importancia y el peso de la inversión que se vaya a realizar. Tiene seguridad jurídica absoluta; los inversionistas en nuestro país, con un régimen de arbitraje y de resolución de conflictos adaptados a la ley», dijo.

También hizo especial énfasis en el artículo 19, el cual precisa que el Estado, los entes y las empresas a que se refiere esta normativa «deberán incorporar en sus procesos de contratación la participación de empresas de capital nacional en condiciones tales que se asegure el uso óptimo y efectivo de bienes, servicios, recursos humanos y capital de origen venezolano».

«La ley es muy clara. Todas las inversiones que nosotros hemos suscrito, todos estos acuerdos, ya 61 acuerdos suscritos y 44 en negociación, tuvo siempre por norte y horizonte la participación del capital nacional y la participación de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Son contratos que permitirán al inversionista ganancias, pero al país también», aclaró.

Con respecto a las bondades de las inversiones, explicó que entre cinco y 10 años «habremos creado 324.000 empleos, entre empleos directos, indirectos e inducidos».

«Solamente el acuerdo binacional con los Estados Unidos contempla 250 taladros; cada taladro requiere la contratación de 200 trabajadores. Por eso la relevancia de este evento, si nosotros vemos todos los sectores que se van a activar: metalmecánica, transporte, logística, alimentación, hotelería, alquiler de equipos, servicios profesionales, seguridad; todos los sectores prácticamente de la economía nacional se van a ver recuperados y activados con estos acuerdos», recalcó.

Grandes inversiones para el país

La mandataria reiteró que «vienen grandes inversiones» para Venezuela y precisó que, en cinco años, la inversión va a ser casi de 76.000 millones de dólares.

«Esas inversiones se van a traducir en beneficio directo para nuestro país en una alianza ganar-ganar, porque nuestro socio también va a salir favorecido, pero resaltar que, tanto el acuerdo binacional, que es un acuerdo histórico, con 17 campos que se firmaron, 17 acuerdos, como el resto de los 61 acuerdos que se han suscrito, se ha pensado mirando al futuro», aseveró.

Agregó que se mantendrá una mesa técnica entre el Gobierno nacional, la industria y los inversionistas con las Cámaras Petroleras, «para que nosotros sigamos garantizando empleo, que los proveedores nacionales tengan un espacio de participación importante como lo establece la ley».

Igualmente, manifestó que en el año 2027 vendrán más oportunidades y que desean avanzar en un proceso articulado a través del diálogo económico nacional. Rodríguez afirmó que el país va a ser «la Venezuela potencia, la Venezuela que renace, que se construye mejor y consolida un camino de felicidad para el país».

La jefa de Estado estuvo acompañada durante su intervención por el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), Héctor Obregón, y la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.