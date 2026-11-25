El Gobierno Bolivariano y la corporación alemana Siemens Energy formalizaron este miércoles la firma de dos actas de inicio y materialización de alianzas estratégicas destinadas a la modernización de la infraestructura energética del país, la rehabilitación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la recuperación del sistema eléctrico de la industria petrolera.

Los convenios suscritos abarcan dos áreas medulares:

Sector Eléctrico Nacional, se formalizó el acta para la rehabilitación, mantenimiento y consolidación de la estabilidad del SEN, firmada por el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá , y el presidente y CEO global de Siemens Energy, Christian Bruch . Industria Petrolera: se firmó el acta para la recuperación del sistema eléctrico petrolero, rubricada por el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Andrés Obregón , y Christian Bruch, por Siemens.

Durante la ceremonia estuvieron presentes junto a la presidenta Delcy Rodríguez, el presidente de Petróleos de Venezuela (pdvsa) Héctor Obregón; la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; y el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Julio Fernández, junto a la directiva global de la multinacional europea.

Compromiso tecnológico con el país

Tras la firma de los documentos que formalizan el intercambio tecnológico y el acompañamiento técnico especializado, el CEO global de Siemens Energy,Christian Bruch, dirigió unas palabras en español para destacar la relevancia del convenio para el desarrollo energético venezolano.

«He intentado hablar en español en este asunto muy especial para nosotros para recrear el sistema energético en Venezuela y ayudar a mejorar los sistemas de gas y petróleo», expresó Bruch ante las autoridades presentes.

Asimismo, el ejecutivo alemán subrayó que la jornada permitió alinear la transferencia tecnológica con las necesidades locales: «Hoy es también una posibilidad para entender las prioridades en el país con tecnología nueva para más gasóleo, más energía, más progreso en el país».

Bruch agradeció la colaboración institucional, y auguró un futuro de «éxito» para ambos sectores y concluyó su intervención con un llamado a la ejecución inmediata de los proyectos: «Muchas gracias, señora presidente, colegas, ministros. Y entonces, a trabajar», sentenció.

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez, saludó este evento y lo tachó de histórico porque permitirá al país alcanzar el desarrollo tecnológico necesario para acceder a nuevas tecnlogías para poder desarrollar nuestro sistema eléctrico nacional y lograr la estabilización completa.

«Estamos hablando de Siemens, que en el país tiene una historia que data del año 1954, son más de 70 años establecidos aquí en nuestra patria, trabajando el 70% de nuestro parque de generación térmica corresponde a esta importante empresa, Siemens, así como las subestaciones eléctricas, más del 50% que está instalado en el país forma parte de este conglomerado que viene hoy, una vez más, a reforzar el desarrollo social, el desarrollo económico de nuestro país.