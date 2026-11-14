Piñate: aguinaldos del sector público se pagarán en dos partes este año

De acuerdo con el Comisionado Presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales, Eduardo Piñate, el panorama de las bonificaciones de fin de año para los trabajadores activos y jubilados del sector público experimentará un ajuste en su esquema de pago, pues a diferencia del 2025 que se realizó en 4 partes, este 2026 se ejecutará en dos partes.

Durante una entrevista ofrecida al portal 360 EnDirecto, Piñate indicó que el monto de esta retribución será superior al recibido por los empleados dependientes del Estado en el ciclo anterior, el cual se ubicó en 51 dólares. Sin embargo, no especificó la cifra exacta que se devengará en esta oportunidad. «Mejor que el año pasado, creo yo (…) Una cifra mayor» , se limitó a decir el también ex ministro para el Trabajo.

Cabe destacar que este sábado, el Ejecutivo nacional activó a través del Sistema Patria el desembolso del «Bono Especial de Fin de Año», fijado en 67.500 bolívares (equivalentes a unos 74,04 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela).