El Gobierno de Venezuela publicó este martes el documento «Venezuela Renace. Programa nacional para la recuperación y la prosperidad», una propuesta de política económica que establece una hoja de ruta para la estabilización macroeconómica, la recuperación de la actividad productiva y la diversificación de la economía nacional.

El plan, divulgado por el Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación a través de sus redes sociales, plantea una estrategia de implementación progresiva organizada en tres fases, con plazos que van desde el primer año de ejecución hasta un período superior a tres años.

De acuerdo con el documento, la primera etapa, denominada Normalización, comprende los primeros 12 meses y tiene como objetivos restablecer la estabilidad macroeconómica y reconstruir la confianza de los productores nacionales, inversionistas y socios internacionales.

Entre las medidas previstas para este período figuran el establecimiento de reglas fiscales, la reestructuración integral de la deuda pública, la adopción de un régimen cambiario unificado y el fortalecimiento de la transparencia y la independencia del Banco Central de Venezuela (BCV).

También contempla reforzar la administración tributaria, iniciar la revisión de los subsidios con mecanismos de protección social, mejorar la publicación de estadísticas económicas y movilizar inversiones para el sector de petróleo y gas. En materia de servicios públicos, propone establecer las condiciones regulatorias para ampliar la participación privada.

Esta primera fase incluye, además, acciones para atender las necesidades de reconstrucción, mediante la recuperación de infraestructura crítica, el restablecimiento de servicios esenciales y el apoyo a la población desplazada.

La segunda etapa, denominada Recuperación, está prevista para un período de entre uno y tres años. Su propósito es reactivar el crecimiento económico, ampliar las inversiones y reconstruir sectores estratégicos.

El programa identifica la expansión de la producción de petróleo y gas como uno de los principales motores de esta fase. Paralelamente, plantea acelerar la diversificación productiva mediante políticas industriales dirigidas a sectores con potencial de desarrollo.

En este período también se prevé avanzar en la apertura y modernización de los servicios públicos, respaldar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas e impulsar inversiones en infraestructura para mejorar la conectividad.

En el ámbito fiscal, el documento contempla completar la implementación de un sistema tributario moderno y poner en funcionamiento las reglas fiscales. Asimismo, prevé profundizar la reforma de los subsidios y avanzar en la reconstrucción de las reservas internacionales y la normalización de las relaciones financieras con el exterior.

La tercera etapa, identificada como Diversificación, está proyectada para un plazo superior a tres años. El objetivo es consolidar una economía con mayor participación de sectores distintos a los hidrocarburos, respaldada por un sector privado dinámico.

Esta fase comprende la expansión de industrias de mayor valor agregado, el desarrollo del sector servicios y la maduración del sistema financiero para facilitar la inversión nacional y la innovación. También contempla la consolidación de un régimen de metas de inflación, reglas fiscales y reformas institucionales.

Entre las iniciativas de largo plazo figura la creación de un Fondo Soberano de Riqueza, destinado a gestionar los ingresos extraordinarios provenientes de los recursos naturales mediante una estrategia de capitalización e inversión.

Cuatro pilares de política económica

La hoja de ruta se articula en cuatro pilares: crecimiento económico, agenda fiscal, sector monetario y financiero, y gobernanza.

El primero está orientado a recuperar las industrias extractivas, diversificar el aparato productivo, reducir la informalidad y fortalecer el capital humano. El segundo plantea mejorar la capacidad de recaudación y administrar los recursos públicos bajo criterios de eficiencia y responsabilidad.

El tercer pilar contempla medidas para estabilizar los precios, unificar el mercado cambiario, fortalecer las reservas internacionales y recuperar la operatividad del sistema financiero. El cuarto propone reformas institucionales dirigidas a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las empresas estatales.

El documento también establece que la ejecución del programa requerirá coordinación entre los distintos niveles de Gobierno, equipos especializados para impulsar las reformas, cronogramas de trabajo e indicadores de desempeño. Asimismo, plantea revisiones periódicas para evaluar los avances y resolver obstáculos durante su aplicación.

En cuanto al financiamiento, el plan prevé combinar apoyo de organismos multilaterales, contribuciones bilaterales y participación del sector privado, junto con una reestructuración integral de la deuda pública externa.

La propuesta señala que la normalización de las relaciones con instituciones financieras internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF, permitiría gestionar recursos para respaldar la estabilización, la reconstrucción de infraestructura y las prioridades sociales.

El programa reconoce riesgos asociados al comportamiento de la producción petrolera, la disponibilidad de financiamiento, las presiones inflacionarias y las condiciones para implementar las reformas. Para atenderlos, plantea mecanismos de protección social, asistencia técnica y coordinación con socios internacionales.

El documento, fechado en noviembre de 2026, presenta así una programación económica escalonada que vincula las primeras medidas de estabilización con posteriores objetivos de recuperación productiva y diversificación, bajo un horizonte de ejecución que supera los tres años.

Avances y objetivos alcanzados antes de la implementación del Plan Venezuela Renace

El documento Venezuela Renace, identifica una serie de avances económicos, institucionales y de cooperación internacional que sirven de punto de partida para la ejecución del programa de estabilización y recuperación.

En el ámbito petrolero, el Gobierno reporta modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la publicación de su reglamento de aplicación y la incorporación de un nuevo marco contractual para ampliar la participación privada en el sector. Entre los mecanismos utilizados figuran los Convenios de Participación Productiva (CPP), que, según el documento, han contribuido al aumento de la actividad en los últimos meses.

Asimismo, el 28 de agosto de 2026, Venezuela y Estados Unidos anunciaron un acuerdo petrolero bilateral por 25 años, que comprende 17 campos estratégicos con reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles. El acuerdo prevé inversiones para desarrollar esos yacimientos mediante la participación de North American Blue Energy Partners (NABEP).

En materia de recuperación económica, el documento registra un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 9% en 2025, mientras que la producción petrolera alcanzó un promedio aproximado de 1,12 millones de barriles diarios durante ese año. Las exportaciones no petroleras llegaron a 7.843 millones de dólares, frente a los 6.699 millones registrados en 2024.

En el frente financiero, las reservas internacionales brutas aumentaron de 6.400 millones de dólares en 2020 a aproximadamente 12.800 millones en julio de 2026. El informe atribuye esta evolución a los mayores precios del petróleo y a la asignación de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En julio de 2026, Venezuela obtuvo acceso a aproximadamente 346 millones de dólares correspondientes a su posición en el tramo de reserva del FMI, destinados a respaldar la reconstrucción de viviendas, infraestructura y servicios públicos esenciales tras los terremotos de junio. También fueron aprobadas dos leyes relacionadas con el arrendamiento y la construcción para facilitar nuevos proyectos habitacionales.

En cuanto a las relaciones internacionales, el programa registra la reanudación formal de las relaciones con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 24 de junio de 2026, seguida de una misión a Caracas e intercambios sobre asistencia técnica y políticas macroeconómicas. También señala avances en la normalización de las relaciones con CAF y la asistencia técnica del Banco Mundial.

En septiembre de 2026, Venezuela y el Reino Unido acordaron elevar sus relaciones diplomáticas y avanzar hacia una representación a nivel de embajadores. El documento vincula este proceso con la recuperación de las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra.

Por otra parte, el Gobierno inició conversaciones con organismos multilaterales para regularizar compromisos pendientes y gestionar financiamiento adicional. El informe también señala que está en marcha un proceso de reanudación de relaciones con el personal técnico del FMI.

Estos antecedentes constituyen los principales avances que el documento identifica como punto de partida para el programa. No obstante, la unificación cambiaria, la reestructuración integral de la deuda pública, la consolidación de las reglas fiscales y la creación del Fondo Soberano de Riqueza permanecen entre las medidas previstas para las siguientes etapas de implementación.