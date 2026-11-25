La presidenta Delcy Rodríguez anunció la noche de este martes que el Plan Venezuela Renace recibirá financiamiento multilateral por más de 10 mil millones de dólares.

Tras una reunión con su equipo económico, Rodríguez aseguró que se trata de un financiamiento estipulado para el beneficio del pueblo venezolano.

“Está contemplado el financiamiento multilateral por más de 10 mil millones de dólares, su equivalente tanto para el sector público como para el sector privado, para construir viviendas que incluyan no solamente a las personas que perdieron las viviendas, sino para el pueblo venezolano, que permita la recuperación de los servicios públicos, recuperar el sistema eléctrico, el agua, que permita recuperar las escuelas, los hospitales”, afirmó.

Establece proyección de crecimiento sostenido hasta 2040

Acotó que el Plan Venezuela Renace es un programa basado en métodos científicos, “no es una improvisación, no es magia que saca un conejo de un sombrero. Tenemos un plan económico que va a estar al servicio del ciudadano, que establece ya la proyección de crecimiento sostenido de aquí al 2040, que está concentrado en la recuperación del ingreso de los trabajadores, de las trabajadoras, así como en la corrección y el control de la inflación”.

Aseguró que el plan proyecta duplicar el tamaño de la economía en los próximos cinco años y recuperar la producción petrolera a casi 3 millones de barriles diarios en 10 años, “con la inversión que está prevista nacional e internacional, que permita que nosotros podamos dar ese impulso a la industria de los hidrocarburos y se encadenen otros sectores de la economía”.

La mandataria agradeció a los organismos financieros multilaterales por el respaldo al programa. “Hicieron sus revisiones sus aportes y con su enriquecimiento, podemos presentar hoy al país el plan Venezuela Renace”.

Resaltó que se trata de un programa “hecho en Venezuela” que garantiza y preserva la soberanía de Venezuela. “Sabemos dónde estamos, de dónde venimos, pero lo más importante, sabemos a dónde vamos, que es garantizar el futuro de Venezuela, un buen futuro, una Venezuela potencia”.