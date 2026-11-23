Representantes del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional realizaron una jornada de acompañamiento técnico e inspección en los estados Anzoátegui y Aragua, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del parque industrial venezolano y consolidar el renacer productivo de la nación.

En el estado Anzoátegui, los funcionarios de la cartera ministerial visitaron una empresa con amplia trayectoria en la fabricación, reparación y mantenimiento de equipos rotativos industriales.

Durante el recorrido por las instalaciones, las autoridades ratificaron la responsabilidad de respaldar y proyectar al sector manufacturero nacional como un pilar estratégico para el desarrollo económico del país.

De manera paralela, autoridades del despacho de Industrias y Comercio Nacional acudieron al estado Aragua para constatar directamente la capacidad instalada y el potencial productivo de una compañía especializada en la producción, elaboración y comercialización de chocolates como parte de las políticas de seguimiento continuo que ejecuta el Ejecutivo Nacional para potenciar las cadenas de valor agroindustriales con sello venezolano.

Con estas acciones territoriales, el Ministerio del Poder Popular de Industrias ratifica que el diálogo permanente, así como la articulación directa entre el Estado y los actores productivos resultan fundamentales para optimizar los procesos operativos de las fábricas del país; además de garantizar el crecimiento de la economía real.