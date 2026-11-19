La presidenta Delcy Rodríguez, firmó la promulgación de la reforma a la Ley del Servicio Eléctrico tras el inicio de la Expo Venezuela Energética Oriente 2026, encuentro en el que participaron autoridades vinculadas al sector eléctrico y de hidrocarburos.

El texto legal sancionado por el Parlamento incorpora la participación del sector privado en actividades del sistema eléctrico, establece incentivos fiscales para la inversión y crea la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico como ente de regulación e inspección. Asimismo, la normativa contempla disposiciones sobre autogeneración en el sector de hidrocarburos con el fin de aliviar la red eléctrica del país.

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