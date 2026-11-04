Presidenta pide a empresarios sumarse al plan Venezuela Alimenta para abastecer y exportar

Durante una inspección que hiciera en la empresa productora de lácteos, Bufalinda, en el estado Monagas, la presidenta Delcy Rodríguez anunció que solicitó a los empresarios que se sumen al Plan Venezuela Alimenta y que se enfoquen en «abastecer y exportar».

Durante el recorrido, la mandataria señaló es fundamental impulsar el «renacer productivo», a fin de evaluar «qué hace falta y dónde hay que ajustar».

«Aquí estamos muy impresionados. Esta es una hacienda que tiene la mayor planta más modernizada que estamos visitando. Su propietario produce 3.800.000 litros de leche al año. Y yo llamo a que todo este esfuerzo, tanto público como privado, se sume al Plan Venezuela Alimenta para que logremos el objetivo de desarrollo sostenible antes del 2030; Venezuela llega a crecer. Y aquí vemos el esfuerzo de los dos», puntualizó.

Agregó que el estado Monagas es una potencia económica, agronómica, agroproductiva y agropecuaria y también una potencia en petróleo y gas; «de ahí todos los componentes para un gran desarrollo. Y lo que vamos a ver en el estado Monagas, al igual que en el resto del país, es una nueva explosión económica», aseguró.

Puntualizó que los venezolanos han pasado del tiempo de resistencia a ir al crecimiento económico.

Llevar las capacidades a 100%

Delcy Rodríguez subrayó que ha solicitado un plan a los industriales del país con la finalidad de llevar a las empresas a su máxima capacidad productiva.

Indicó que es fundamental «que nosotros generemos una gran oferta para la demanda que se viene en Venezuela. Así que he pedido todo un proceso de financiamiento para el sector privado. Ya estamos en conversaciones con todos los bancos internacionales, bancos nacionales, que permitan financiamiento» señaló .

Durante su visita, evaluó detalladamente las fases de la cadena de valor de la unidad productiva, que destaca por un modelo de producción integral y sostenible, y que abarca desde la cría sustentable de rebaños bufalinos en los pastizales monaguenses —en condiciones de campo abierto que garantizan el bienestar animal— hasta el procesamiento industrial bajo estrictos estándares de calidad y sanidad.

«Hay que abastecer y exportar», subrayó al tiempo que reiteró la necesidad de no solo abastecer el mercado nacional, sino también impulsar la vocación exportadora del país en diversos rubros, incluyendo los derivados del sector petrolero.

Producción de Bufalinda

La empresa de lácteos y las áreas de crianza de la empresa Bufalinda, ubicada en el sur de Maturín, fueron inspeccionadas por la mandataria Delcy Rodríguez, quien estuvo acompañada de Ernesto Luna, gobernador del Estado Monagas; el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras; el mayor general Carlos Leal Tellería, ministro del Poder Popular para la Alimentación; y Luis Villegas, ministro de Industria y Comercio Nacional.

Bufalinda es referencia en la elaboración de productos lácteos gourmet, hechos única y exclusivamente con 100% leche de búfala. Es una marca que produce quesos hilados como mozzarella y burrata, así como el primer yogur griego de búfala elaborado en el territorio nacional.

Su modelo de producción es integral. No solo se procesan alimentos, sino que se controla celosamente toda la cadena productiva. Todo comienza en los fértiles pastizales monaguenses con la cría sustentable de los rebaños bufalinos. Los animales se desarrollan en libertad, pastando en el campo abierto, lo que garantiza el bienestar del animal y resulta en una leche de calidad excepcional, naturalmente rica en proteínas y con un perfil perfecto para la elaboración de queso premium.

La planta cuenta con una capacidad de producción que oscila entre los 10.000 y 15.000 litros diarios, alcanzando un registro máximo de hasta 21.000 litros por día. De este total, una porción se destina a la alimentación de los bucerros, mientras que cerca de 12.000 litros son procesados para yogur (representando el 70% de la producción) y 10.000 litros para la elaboración de productos terminados de alta gama como quesos mozzarella, burrata, queso crema, mantequilla y ricota.