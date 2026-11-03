Presidenta: Venezuela lidera la región con un crecimiento económico de 6,6% en octubre

La presidenta Delcy Rodríguez informó este martes que el país lidera América Latina con un crecimiento económico de 6,6%, impulsado por un incremento de 23% en el consumo registrado durante octubre pasado.

En un encuentro con el empresariado en el marco del congreso de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) en Caracas, destacó que este logro es gracias al esfuerzo de toda la población.

«El tercer trimestre, a pesar del duplete sísmico, nuestro crecimiento es del 6,6 por ciento; eso ya está hablando del tránsito que ha tenido Venezuela este año 2026, incluso frente a situaciones muy complejas que han afectado y han impactado la economía», acotó.

Además, precisó que la inflación mensual en octubre se ubicó en 6,2%; «cerró como la más baja en 24 meses. Esfuerzo de todos, del pueblo venezolano que ha mejorado también su capacidad de consumo».

Explicó que «se ha incrementado en los últimos 12 meses un 23 por ciento la capacidad de consumo, pero también las capacidades productivas. Ustedes tienen más volumen de producción, tienen más utilización de sus capacidades instaladas y ese crecimiento, tanto en la producción como en el consumo, arroja números positivos en cuanto a la inflación».

Sumarse al proceso de recuperación en el país

Rodríguez recordó que, en la mañana de esta jornada, le dio la bienvenida a 37 empresas portuguesas que «vinieron a nuestro país, pero aquí también hay una comunidad luso-venezolana muy importante que ha estado siempre presente en el desarrollo de Venezuela».

Indicó que los invitó a sumarse al proceso de recuperación que se vive en el país. «Y los hemos invitado a que la comunidad internacional se sume a este proceso de recuperación en Venezuela, se sume también a la recuperación posterremoto, el duplete sísmico que impactó en 0.5 su crecimiento».

Asimismo, prevé que en el último trimestre del año el país arroje cifras «muy positivas» de crecimiento.