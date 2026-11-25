El mercado asegurador venezolano alcanzó 1.133,07 millones de dólares en Primas Netas Cobradas (PNC) acumuladas entre enero y octubre de 2026, lo que representa una expansión interanual de 20,75% frente a los 938,38 millones de dólares registrados en el mismo período de 2025.

La información fue publicada en el Boletín Estadístico N° 60 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg). De igual manera, se detalla que el volumen acumulado sumó 678.776,69 millones de bolívares.

Durante octubre, la producción mensual del sector se ubicó en 126,97 millones de dólares. Esta cifra refleja un avance de 7,19% en comparación con septiembre, cuando se ubicó en 118,46 millones de dólares, y un aumento de 29,28% frente a los resultados de enero de 2026.

Liderazgo empresarial y concentración de cartera

El desempeño del sector mantiene una distribución concentrada en las principales compañías del país. Las tres primeras aseguradoras —Mercantil Seguros, Seguros Caracas y La Internacional de Seguros— agrupan el 53,02% del primaje convertido a divisas, equivalente a 600,82 millones de dólares. Por su parte, las diez firmas líderes reúnen el 81,06% del total del mercado, con 918,65 millones de dólares.

Dentro de la clasificación general, el informe destaca el ascenso de Seguros Venezuela, que pasó de la décima posición en octubre de 2025 al quinto puesto en octubre de 2026 tras incrementar en 86,78% su volumen de primas en dólares. En la misma tabla, Oceánica de Seguros subió al cuarto lugar e Hispana de Seguros se ubicó en el sexto peldaño.

El Boletín Estadístico N° 60 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) reporta un acumulado de 1.133,07 millones de dólares en los primeros diez meses del año, impulsado por los ramos de salud



Salud encabeza la producción por ramos

Por su parte, las coberturas destinadas a personas continuaron liderando la estructura de negocios del sector al cierre de octubre. El segmento de Salud, compuesto por Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) en sus modalidades individual y colectiva, generó 82,57 millones de dólares en el mes, cifra que equivale al 65,03% de la producción mensual y muestra un alza interanual de 27,82% respecto a los 64,60 millones de dólares de octubre de 2025.

Dentro de esa cartera, HCM Individual se mantuvo como el principal ramo del país con 44,39 millones de dólares cobrados en octubre, lo que representa el 34,96% de la producción del mes y el 37,04% en el acumulado del boletín, con una variación positiva de 11,87% en divisas frente a enero. Por su parte, HCM Colectivo totalizó 38,18 millones de dólares en el décimo mes, equivalentes al 30,07% de la producción mensual y al 29,37% del acumulado, consolidando el mayor ritmo de crecimiento del año con un avance de 76,87% en dólares respecto a los 21,58 millones contabilizados en enero.

El sector automotor aportó 14,77 millones de dólares en octubre, lo que significa el 11,63% del mercado mensual y un repunte interanual de 32,34%. Dentro de este bloque, Auto Casco sumó 10,80 millones de dólares, equivalentes al 8,51% del mes y a un alza de 59,17% entre enero y octubre, mientras que Responsabilidad Civil de Vehículos (RCV) generó 3,97 millones de dólares, es decir, el 3,12% del mes.

En cuanto a los ramos generales, obligacionales y otros, en conjunto contabilizaron 29,63 millones de dólares en octubre para una participación de 23,34%. Ese monto se distribuyó entre Diversos con 4,31 millones de dólares (3,40%), Combinados con 3,51 millones de dólares (2,77%) y Otros Ramos con 21,81 millones de dólares (17,18%).

Indicadores operativos y saldo financiero

En el ámbito operativo, el Boletín N° 60 reportó una Tasa Combinada agregada de 102,76%. Este indicador se explica por una siniestralidad incurrida de 78,34%, gastos administrativos de 23,00%, comisiones de 8,88%, gastos de adquisición de 4,76% y un efecto de alivio por costo de reaseguro de -12,22%. Asimismo, el sector exhibió un Índice de Cobertura de Reservas (ICR) de 2,70, por encima del umbral mínimo regulatorio de 1,00.

Entre las diez mayores aseguradoras, seis cerraron octubre con tasas combinadas inferiores al 100%, encabezadas por Seguros Constitución (70,31%), Seguros Pirámide (87,20%), Oceánica de Seguros (90,69%), Hispana de Seguros (95,09%), Seguros Venezuela (98,37%) y Mercantil Seguros (98,63%). Dentro del grupo de las veinte principales también destacaron La Venezolana (73,83%), La Mundial (75,89%), Estar Seguros (82,18%), Banesco Seguros (82,21%) y Universitas (84,27%). Por el contrario, superaron el punto de equilibrio debido a mayores niveles de siniestralidad incurrida La Internacional (104,98%), Mapfre Seguros (102,20%), Seguros Miranda (126,33%) y Seguros Caracas (128,73%).

En el balance financiero, aunque el Resultado Técnico Bruto cerró en -228,12 millones de dólares, el respaldo del Reaseguro Cedido aportó 114,53 millones de dólares y situó el Resultado Técnico Neto en -113,59 millones de dólares. Al sumar los ingresos provenientes de la Gestión General por 169,14 millones de dólares, el Saldo de Operaciones neto del mercado obtuvo una utilidad de 55,55 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 52,67% frente a los 36,39 millones de dólares alcanzados en octubre de 2025.

Medicina prepagada y cooperativas

El reporte estadístico de la Sudeaseg incluye además el desempeño de las empresas de medicina prepagada, cuya producción en cuotas acumuló 29 millones de dólares durante 2026, así como el segmento de las cooperativas de seguros, que sumó 9,9 millones de dólares.

En el área de medicina prepagada, el organismo supervisa un universo de 21 operadoras —entre ellas Gente Sagrada, Plan Médico Salud Zulia, Rescarven, Mediplus, Previasis, Fraseca y Urosalud—, con algunas entidades pendientes por transmitir información a la fecha de corte. Los ingresos por Cuotas Netas Cobradas muestran que las tres primeras compañías captan el 70,89% del segmento (43,42% la líder, 17,37% la segunda y 10,10% la tercera), mientras que las cinco mayores reúnen el 86,69% del mercado.

Finalmente, la superintendencia consolidó los indicadores de las ocho cooperativas autorizadas para operar en el ramo asegurador, evaluadas bajo los mismos criterios prudenciales de solvencia y cobertura de reservas aplicados a las empresas mercantiles. En este grupo destaca la cooperativa Líder con una participación de 62,56%, dentro de un mercado compuesto en un 99% por pólizas de Responsabilidad Civil de Vehículos.