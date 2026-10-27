Román Maniglia: reforma tributaria será un nuevo comienzo para todos

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Román Maniglia, destacó este lunes que la reforma tributaria representará un nuevo comienzo para todos.

Durante una entrevista a Venezolana de Televisión (VTV), hizo referencia al anuncio realizado por la presidenta Delcy Rodríguez sobre la reforma y aseguró que ayudará «al empresario, a la economía, va a bajar cargas fiscales (…) Un nuevo comienzo para todos».

Acotó que el Seniat prevé que la recaudación tributaria nacional, que tiene una tendencia al alza sostenida, cierre el mes de octubre con un crecimiento cercano al 40%.

«Nuevas reglas, nuevas leyes, nuevas reformas y de ahí para adelante creo que va a ser un trabajo en conjunto. Estoy seguro que para el próximo año va a ser mucho mejor para el país, para todos los ciudadanos en conjunto, porque si nosotros aumentamos o mejoramos la recaudación, es para que se vea traducido en servicios, en políticas públicas dictadas por la Presidenta, y podamos mantener este incremento a través del tiempo para todo lo que vamos a conllevar en esta nueva cultura tributaria y en esta nueva reforma», declaró.

Relacionamiento con instituciones tributarias del mundo

Con respecto al regreso del país al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Ciat), afirmó que este paso permite el relacionamiento con otras instituciones del sector en el mundo. Entre los primeros contactos sostenidos están con representantes de entes de España, México, Paraguay, Chile, Panamá y Colombia.

Recordó el encuentro que mantuvo recientemente con autoridades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de Colombia, «donde empezamos las mesas de trabajo para firmar unos acuerdos de intercambio de información entre ambas naciones también», mejorando las prácticas y conocimientos. «Fue una buena reunión donde creo que podemos tener avances y anuncios en los próximos días», agregó.

«Nosotros tenemos que buscar y ver las mejores prácticas a nivel mundial y adaptarlas y ponerlas aquí, con tecnología. Y ahí nos vamos a la Moda Seniat, que es la modernización, la digitalización y la automatización», viendo todos los procesos que se llevan a cabo en otras partes del mundo con el fin de «traernos las mejores tecnologías a Venezuela para dar un máximo servicio de calidad al contribuyente y al venezolano».

Una aplicación para tener los trámites a la mano

Maniglia también habló sobre los avances en una aplicación que permita al contribuyente poder realizar trámites de forma más fácil y rápida.

«Yo no quiero que sea una aplicación nada más para pagar impuestos, sino que también la utilices para ver cómo puedes mejorar tus finanzas personales. Yo creo que nosotros, como venezolanos, tenemos que estructurarnos bien y tener un orden en nuestras finanzas personales», dijo.

Además, que a través de la aplicación la persona cuente con una guía, asesorándolo, dándole un estimado «de qué tienes que pagar, qué no tienes que pagar. Sobre todo la empresa, que va a ser muy importante esta aplicación».

Agilizar los procedimientos

El superintendente habló sobre la importancia de la interconexión con las distintas instituciones, por ejemplo con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) o el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt).

«En este modelo de gestión de un Estado eficiente, ágil y transparente, una de las cosas que estamos trabajando con el Saren (es que), cuando usted, por ejemplo, se vaya a registrar una empresa nueva, la idea es que salga de una vez con el RIF y no tengas que estar con trámites o haciendo un segundo paso a otra institución, sino que todo lo tengas y lo saques de una vez desde ahí», explicó.

Precisó que los usuarios no deberán hacer una migración de su documentación a las nuevas herramientas tecnológicas que se impulsan desde la institución, sino que será una aplicación fácil, eficiente e intuitiva, garantizando las medidas de seguridad.

«Mientras más modernices, digitalices y automatices, los procesos van a ser más rápidos, más eficientes; puedes recaudar más, más transparente en este nuevo modelo de gestión que lleva a cabo la Presidenta, un modelo eficiente, ágil, transparente. En este proceso, cuando tú le haces la vida más fácil al venezolano, no vas a tener problema en pagar. Cuando tú bajas cargas tributarias, van a querer este pagar en todo el tema de armonización tributaria; creo que es un tema muy importante también», aseveró.

Maniglia recalcó que todo esto se está construyendo en el paquete de reformas que está liderizando la mandataria y que busca mejorar la vida del venezolano, para traducirlo en el beneficio de la población, aplicado en hospitales, servicios, escuelas, salarios e ingresos.