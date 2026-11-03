Sector juguetero proyecta recuperación en Navidad

La industria venezolana del juguete proyecta una importante recuperación para la temporada navideña de 2026. A pesar de los retos económicos y el impacto indirecto de las sanciones internacionales en la llegada de marcas globales, la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes, Deportes y Escolar (Cavenjú) prevé un cierre de año favorable en ventas y abastecimiento.

Daniela López, presidenta de Cavenju, explicó durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, que las expectativas del sector están enfocadas en el remate del último trimestre, tras una temporada del Día del Niño más moderada de lo previsto:

«La expectativa es buena. Tenemos una expectativa de un cierre de año muy bueno de recuperación (…) Ahorita en Navidad la verdad es que la expectativa es muy buena y el año que viene también tenemos una gran expectativa», expresó López.

Según la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines, se estima que este año 2026 la industria reporta unos 60 millones de dólares. Además, para 2027 se proyecta potenciar este sector mediante inversión extranjera en la zona económica especial de la Guaira con miras a la exportación.

López explicó que se trata de un sector principalmente importador . » Si hay un proyecto de fabricación en Venezuela, hay fabricación actualmente artesanal, pero nunca ha sido un fuerte porque esta industria, la verdad, es que lo domina China», expresó. China fabrica el 75% de los juguetes que se comercializan en el mundo. Okay. No hay ningún otro país de Sudamérica que que sea competitivo en en muchos rubros, sino quizás en lo que vamos a hacer nosotros aquí, que es inyección y soplado de plástico.

«En cuanto al abastecimiento para la temporada decembrina, está garantizado. Hay muchos importadores y distribuidores en el sector. Esto se planifica con mucha anticipación, de hecho, ya nosotros estamos terminando las planificaciones del año que viene. Ya todo lo que viene está por llegar porque los tiempos de China se están tardando muchísimo, que bueno, es nuestro principal, como les dije, país de origen. Los productos tardan aproximadamente entre dos o tres meses, o sea, ya ya casi todo está llegando. Igual va a estar el país muy abastecido», expresó López.

Impacto de las sanciones y retorno de firmas internacionales

El gremio, que en su segundo aniversario agrupa y articula a cerca de 300 empresas entre importadores, distribuidores, fabricantes y comerciantes, se encuentra trabajando activamente para promover el regreso directo de grandes firmas comerciales que abandonaron el mercado o restringieron sus operaciones por el contexto de medidas coercitivas.

«Hay marcas importantes que se fueron del país, hay marcas que no han venido directo por las sanciones, a pesar de que no afecta a los privados (…) Sí se ven afectadas ciertas marcas que no estaban en el país, pero que ya estamos trabajando para ver si regresan».

López ratificó que el mercado nacional cuenta con inventario suficiente para responder a la demanda decembrina y que el trabajo conjunto ha permitido sostener el suministro a través de diversos canales minoristas, incluyendo cadenas de supermercados y farmacias.

Nueva normativa para juguetes y la llegada del código QR

En materia regulatoria, Cavenju trabaja junto con el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), el Ministerio de Comercio Nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (Contraloría Sanitaria) en la redacción de un nuevo marco normativo para actualizar reglas que datan de las décadas de 1990 y 2000.

El nuevo reglamento adaptará los estándares locales a las dinámicas globales del mercado,regulando nuevos materiales y dispositivos tecnológicos:

«Tiene muchas más consideraciones, sobre todo de los químicos permitidos (…) hasta la vinculación de los electrónicos, decibeles… Hay una tendencia muy grande de lo que llamamos squishy, ​​antiestrés, slime y todo esto (…) Todo eso se está considerando ya en las nuevas normativas». Asimismo, agregó que Venezuela se alinea con la tendencia tecnológica global respecto a la trazabilidad del producto. «Nos estamos haciendo adaptaciones hasta lo que exige a nivel mundial hoy en día que va a ser el código QR, donde cada producto va a tener, a partir del 2027 en el mundo, un QR y tú vas a poder escanear (…) y ahí te van a salir las instrucciones, videos del producto, pero también te va a salir si tiene sus permisos».

Recomendaciones de seguridad y alerta al consumidor

Frente a la proliferación de la venta informal en la época festiva,la representación gremial instó a los padres y representantes a verificar la información de empaque y etiquetado para evitar la compra de falsificaciones o juguetes que vulneren la salud de los niños.

Etiquetado en español: Por disposición legal y constitucional,todo producto importado o comercializado nacionalmente en el país debe incluir sus indicaciones en español.Ver un producto exclusivamente en idioma extranjero debe generar alerta.

Identificación del fabricante e importador: El empaque debe especificar la información de la empresa responsable.

El empaque debe especificar la información de la empresa responsable. Rango de edad:Verifique las advertencias sobre la edad mínima requerida para evitar riesgos de asfixia por piezas pequeñas o materiales frágiles.

Sobre las alertas recientes respecto a ciertos artículos antiestrés en el mercado internacional,López aclaró que los incidentes detectados por Contraloría Sanitaria respondieron a falsificaciones y no a productos de fabricantes autorizados.»Los que tuvieron problemas eran falsificaciones y piraterías, y esos squishy no tenían fabricantes (…) Se estaban haciendo los análisis de squishy de fabricantes y squishy de copias, falsificaciones y piraterías (…) Estamos esperando los resultados para ver qué medidas se van a tomar».

Finalmente, la vocera garantizó la participación de las empresas afiliadas a Cabenjú en las ferias navideñas promovidas por las autoridades del sector comercio e hizo un llamado a adquirir productos formales que garantizan la seguridad sanitaria e industrial durante las festividades.