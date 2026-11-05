Seniat anuncia nuevo portal web y app móvil para facilitar trámites a contribuyentes

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, anunció durante su participación en el Congreso de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines (Cavececo) que la próxima semana se realizará el próximo lanzamiento de un nuevo portal web del contribuyente y una aplicación móvil gratuita con facturación electrónica, herramientas diseñadas con el objetivo principal de simplificar la experiencia de los usuarios y hacer los trámites tributarios mucho más accesibles.

Durante su intervención, el titular del organismo destacó que la tecnología actual exige procesos sumamente ágiles, comparándolo con la inmediatez que consumen las nuevas generaciones en plataformas digitales, por lo que el Estado busca construir soluciones tecnológicas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto para contribuyentes naturales como jurídicos.

Maniglia explicó que la nueva aplicación móvil incluirá de forma integrada la facturación electrónica de manera gratuita, ofreciendo una alternativa flexible para que los contribuyentes escojan cómo adaptarse a las normativas vigentes a través de los canales electrónicos existentes. Asimismo, enfatizó que esta iniciativa no busca incrementar los gastos operativos del sector comercial, sino aportar mayor tranquilidad, flexibilidad y transparencia, adaptándose a los sistemas administrativos de profit u otros programas que ya utilizan los comercios e interconectándolos de forma digital.

En materia de aduanas digitales y control fiscal, el superintendente resaltó que la interoperabilidad interna permitirá una gestión de riesgos más eficiente y transparente, garantizando la trazabilidad sin necesidad de incrementar la presencia de funcionarios fiscalizadores en las calles, e insistió en que los venideros meses de cierre de año estarán marcados por el crecimiento económico, la proyección comercial y la tranquilidad de los contribuyentes.