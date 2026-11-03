Maniglia explicó que entre las medidas adoptadas destaca la nueva segmentación para contribuyentes especiales. Foto de archivo referencial
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Seniat descarta persecución a contribuyentes con nuevo sistema digital

El sistema Moda Seniat busca elevar la eficiencia y ampliar la base recaudatoria

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El superintendente del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, afirmó en entrevista a un medio especializado en economía que el nuevo modelo de digitalización del sistema impositivo no tiene un carácter punitivo ni busca perseguir a los contribuyentes.

Precisó que el esquema denominado Moda Seniat generó un incremento de la recaudación tributaria interna de entre 27% y 28% en sus primeros tres meses de aplicación, enfocado en simplificar trámites y facilitar la formalización de emprendedores y pequeñas empresas.

Maniglia explicó que entre las medidas adoptadas destaca la nueva segmentación para contribuyentes especiales, cuyo piso de facturación mensual subió a 50.000 dólares tanto para personas naturales como jurídicas, además de la eliminación de exigencias físicas como la cartelera fiscal.

Acuerdos municipales y armonización fiscal

Respecto a la coordinación territorial, el funcionario indicó que se mantienen mesas técnicas de trabajo bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas para armonizar los tributos con las distintas alcaldías y gobernaciones.

Detalló que el objetivo central de este proceso es acordar una carga tributaria justa y evitar cobros excesivos, en cumplimiento con las instrucciones dictadas por la presidenta Delcy Rodríguez para optimizar la recaudación y reducir la evasión.

Finalmente, el superintendente señaló que las reformas han tenido receptividad en los sectores productivos, comerciales y académicos, tras ratificar que existe disposición en el empresariado para ponerse a derecho bajo un esquema de certidumbre legal.

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