Seniat impulsará nuevo sistema digital de facturación para pymes

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, anunció este sábado el próximo lanzamiento de una aplicación digital orientada a la facturación electrónica para pequeños y medianos contribuyentes.

El anuncio se realizó desde la 82.ª Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), efectuada en Caracas.

La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial en Instagram del funcionario, quien precisó los detalles de la transformación tecnológica institucional orientada a simplificar trámites.

«Y por eso es que vamos a venir en estos próximos meses con el lanzamiento de una nueva aplicación del Seniat, donde va a tener facturación electrónica para ese pequeño y mediano contribuyente; el nuevo fiscal será un fiscal técnico, transparente, con ética, arraigado a la tecnología», ratificó Maniglia.

Al dirigirse al encuentro empresarial, ponderó la trascendencia de construir consensos sólidos para dinamizar la economía nacional al asegurar que «esta fusión público-privada creo que va a tener grandes efectos positivos para una Venezuela que renace».

«Yo no quiero que el Seniat crezca su recaudación a base de multas, no, yo quiero que el Seniat crezca a base de crecimiento económico», sostuvo el líder de la cartera tributaria al descartar las medidas punitivas.

Adicionalmente, ratificó el proceso de interoperabilidad tecnológica con diversas instituciones estatales para optimizar la atención a los usuarios.

«Ya estamos conectados con la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), estamos conectados con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), estamos conectados con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), estamos conectados también o nos vamos a conectar próximamente al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), para ser más eficientes, más transparentes», aseveró.

Finalmente, Maniglia destacó que, gracias a la diplomacia de alto nivel liderada por el Ejecutivo nacional, Venezuela se reactiva en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) para constatar mejores prácticas fiscales internacionales y recibir cooperación técnica.