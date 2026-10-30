La advertencia institucional se enfoca en ofertas ilegales de inversión y rendimientos promovidos por personas no facultadas a través de plataformas digitales como Telegram y WhatsApp Foto: Archivo
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Sunaval alerta al mercado financiero sobre intentos de fraude electrónico mediante redes y mensajería

El organismo regulador exhortó a verificar la lista de entes autorizados en su portal oficial para evitar engaños en el sector bursátil

Yusleny Morales
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La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) emitió una alerta oficial dirigida a los actores del mercado bursátil y al público en general para prevenir eventuales delitos informáticos en el sector financiero nacional, el cual se realiza a través de las redes sociales.

El ente regulador recomendó de manera directa a los sujetos bajo su supervisión y a la comunidad de inversionistas «mantenerse alerta ante intentos o situaciones de fraude electrónico generados a través de aplicaciones de mensajería (como Telegram y WhatsApp) y redes sociales».

De acuerdo con la advertencia realizada en su cuenta de Instagram, estas maniobras irregulares son ejecutadas por «personas no autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval)». Dichos ciudadanos captan usuarios promoviendo esquemas engañosos mediante plataformas digitales.

El organismo detalló que estos intermediarios informales ofrecen realizar inversiones y obtener rendimientos en instrumentos no autorizados por la Sunaval, lo que representa un riesgo directo para el patrimonio de los usuarios.

Ante esta situación, el organismo recordó a la ciudadanía que «la información relativa a los corredores públicos de valores, sociedades de corretaje de valores, casas de bolsa, bolsas de valores, corredores de productos agrícolas, sociedades de corretaje agrícolas, casas de bolsa de productos agrícolas, bolsa de productos e insumos agrícolas, empresas emisoras y asesores de inversión, debidamente autorizados, está disponible en la página web de la Sunaval».

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