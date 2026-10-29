Trazan plan para fortalecer el turismo en Margarita

Proyectar a la isla de Margarita como un destino turístico, productivo y de inversión de escala global fue el acuerdo alcanzado entre Marca País Venezuela y las autoridades del estado Nueva Esparta.
Esta meta se trazó durante una reunión de trabajo entre cámaras empresariales, la Gobernación y los 11 alcaldes de la entidad.
Durante el acto, la presidenta del Instituto, Andreína Tarazón, destacó la importancia del diseño e implementación de estrategias que permitan realizar campañas dirigidas al público internacional que estén en consonancia con experiencias de alta calidad en servicios de gastronomía, hospedaje y facilitación de negocios.
Por su parte, la gobernadora Marisel Velásquez afirmó que la iniciativa “representa un paso muy importante para fortalecer el atractivo de la Perla del Caribe ante la llegada constante de turistas nacionales e internacionales”.
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Buenas noches, es de esperar que para ofrecer servicios de calidad debe ser excelente los servicios básicos, atención, protección al turista, estudios de impacto ambiental en cada uno de los proyectos en la hermosa isla de Margarita, Coche y Cubagua . Gracias