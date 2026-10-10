Unión Iberoamericana de Municipalistas participará en I Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía

La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) confirmó su participación como auspiciadora en la I edición de la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (Ciged 2026). La información fue difundida en una nota de prensa de las participantes.

El evento, enfocado en los desafíos de la transformación digital y el diseño de políticas públicas de futuro, se desarrollará de forma itinerante en tres regiones del país: Valencia (Carabobo) los días 12 y 13 de octubre; Maracay (Aragua) el 14 y 15 de octubre; y Caracas (Distrito Capital) el 16 y 17 de octubre.

La delegación de la organización estará integrada por la secretaria general, María García Pizarro; la coordinadora de la Escuela de Altos Estudios de Gobierno Local, Rosalinda Martínez Díaz; y la consejera para Venezuela, Zulma Bolívar de Vecchi, quienes formarán parte del panel de expertos internacionales.

Trayectoria

Con 36 años de historia desde su fundación el 19 de febrero de 1990, la UIM se ha consolidado como un referente sin ánimo de lucro en Iberoamérica, agrupando a más de 4.000 socios de 30 nacionalidades bajo el lema «personas que trabajan con personas para las personas».

Su labor se estructura en cinco ejes fundamentales: buen gobierno y calidad democrática, fortalecimiento institucional, derechos humanos y género, desarrollo económico e innovación territorial, y sostenibilidad frente al cambio climático, todos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Agenda de ponencias en el Ciged 2026

La participación de las altas autoridades de la UIM contempla ponencias clave en cada una de las sedes del evento:

Valencia: La secretaria general María García Pizarro intervendrá en la apertura oficial el 12 de octubre y dictará una conferencia magistral internacional centrada en la planificación estratégica dentro de la gestión pública moderna.

Maracay: El miércoles 14 de octubre, Rosalinda Martínez Díaz abordará los retos del nuevo liderazgo público local, la gerencia y la transformación innovadora.

Caracas: El 16 de octubre, la Dra. Zulma Bolívar de Vecchi encabezará la apertura en la capital para ofrecer una ponencia orientada a los instrumentos de planificación y gestión urbana en favor de ciudades sostenibles.

Articulación interinstitucional por el futuro digital

La cumbre, organizada por el Grupo Benflor con el auspicio de la organización Aleph y el respaldo de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), la Universidad de Carabobo y la Universidad Nueva Esparta, servirá para debatir temas prioritarios como la inteligencia artificial aplicada, la transformación digital en la administración pública (GovTech), los entornos de prueba regulatorios y la seguridad en las transacciones electrónicas.