Venezuela aborda desafíos del mercado gasífero en reunión ministerial en Moscú

Venezuela participa en la XXVIII Reunión Ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (Gecf, por sus siglas en inglés), que se celebra en Moscú, Rusia, hasta este 27 de octubre.

En este encuentro, detalla una nota de prensa del Ministerio de Hidrocarburos, representantes de los países miembros abordan los desafíos del mercado gasífero y las oportunidades de cooperación en materia energética.

Entre los temas abordados figura la necesidad de avanzar hacia soluciones que contribuyan a mitigar el cambio climático y responder a los desafíos del denominado trilema energético, que comprende la seguridad del suministro, la sostenibilidad ambiental y la asequibilidad económica.

La delegación venezolana estuvo encabezada por la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao, y la viceministra de Gas, Cindy Rondón.

También participaron el embajador de Venezuela en la Federación de Rusia, Jesús Salazar Velázquez; el representante nacional ante el Gecf, Ronny Romero, y el director general de la oficina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en ese país, Hoglys Martínez.

Durante el encuentro, que coincide con el 25.º aniversario de la fundación de la organización, Henao resaltó el potencial de Venezuela, que posee la cuarta reserva de gas del mundo, y reafirmó el compromiso del país con la cooperación internacional.

Desde Venezuela, se recalcó que el país adelanta un proceso de cuantificación de sus recursos en el mar territorial y en áreas costa afuera, con la proyección de alcanzar la cuarta posición mundial en reservas de gas.

En las sesiones plenarias, la delegación señaló que la exportación de su primera molécula de gas es fundamental para el desarrollo de su industria energética, por lo que reiteró la importancia de ampliar la cooperación tecnológica entre los países productores.

La delegación venezolana planteó la necesidad de fortalecer la coordinación política y consolidar al foro como una organización con mayor capacidad de incidencia en el mercado internacional del gas.