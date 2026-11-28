El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, sostuvo una reunión con una delegación del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (Panaftosa), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para fortalecer la cooperación técnica en materia de sanidad animal y avanzar hacia el reconocimiento internacional de Venezuela como país libre de fiebre aftosa.

Durante el encuentro, reseñado en redes sociales, el titular de la cartera agrícola destacó la importancia del acompañamiento y la asesoría técnica del organismo internacional para consolidar las capacidades nacionales en prevención y control de enfermedades animales, así como para impulsar el desarrollo productivo del país.

«Tenemos un propósito, una misión, y como yo lo decía, pues tenemos una ruta de cooperación clara. La capacitación lo es todo, la educación lo es todo. Nosotros somos lo que somos capaces de hacer», expresó Padrino López en un material difundido en sus redes sociales.

De igual forma, agradeció la visita de los representantes de Panaftosa/OPS y valoró las recomendaciones y sugerencias presentadas durante la jornada, al asegurar que serán consideradas para continuar avanzando en esta agenda de trabajo.

«Nosotros estamos decididos a salir adelante, vamos avanzando» afirmó el ministro, quien también reconoció el asesoramiento, el acompañamiento y la disposición de cooperación del organismo.