Venezuela destaca su soberanía agroalimentaria en Roma

Una delegación de Venezuela participa en la Feria de la Semilla que se desarrolla en el Circo Máximo de Roma, Italia, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En esta muestra, Venezuela presentó los avances en materia de producción nacional y soberanía agroalimentaria, además de reconocer a María Cantalicia Torres, agricultora venezolana seleccionada entre las 100 heroínas de la FAO, quien representa la dignidad y sabiduría de los campesinos en la conservación de semillas y saberes tradicionales.

«Sembramos la papa nativa y ancestral de nuestros Andes; la papa negra, la papa arbolona. Esas semillas fueron rescatadas por nosotros mismos, mi esposo y yo, y hoy con el apoyo de la Alianza Científico-Campesina llevamos este trabajo en conjunto para garantizar una comida y una alimentación sana», puntualizó Cantalicia durante un reportaje especial realizado por Venezolana de Televisión.

Durante el evento, la delegación venezolana presentó avances en la producción nacional, destacando productos como el cazabe, el café y el pabellón criollo, invitando a los asistentes a degustar estos sabores.

Representantes del Instituto Nacional de Nutrición presentaron sus investigaciones en la transformación de diferentes rubros.

«Vinimos a mostrar no solo los saberes, sino la historia que tiene Venezuela, a través de los rubros importantes que vinimos a traer a esta tierra, como lo son el café, el cazabe, la yuca y este último, sobre todo en el área de investigación e innovación, lo que venimos desarrollando en las transformaciones de este rubro para la obtención de harina de yuca, del cazabe, del nutri mañoco y del mañoco, que es un producto ancestral que vino a revolucionar Roma», afirmó Maribel Regina, gerente de investigación de alimentos del Instituto Nacional de Nutrición.

También se presentó el sebucán, utilizado por los 21 pueblos indígenas del estado Amazonas para el procesamiento de la yuca.

Por otra parte, se resaltó el papel crucial de las mujeres agricultoras en la protección de la agrobiodiversidad y la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones a través de la Alianza Científico-Campesina.

Liccia Romero, representante de la Alianza Científico-Campesina, recordó que este programa busca integrar conocimientos locales con el potencial científico y técnico del país, promoviendo la soberanía agroalimentaria.

«La Alianza Científico-Campesina ha logrado en el caso de nuestras papas, sobre todo nuestras papas nativas, un nivel de autonomía, de independencia al liberarnos de la importación de semillas y generar no solo el rescate de nuestros propios germoplasmas, sino volver a nuestra capacidad local, nacional de producción de semillas como país andino originario de la papa que somos», puntualizó Liccia Romero.

La participación venezolana también incluyó actividades sobre el patrimonio biocultural, destacando la aplicación de la innovación y la tecnología en el desarrollo agrícola.

La exposición culminó con una muestra de diversos rubros y el impulso de saberes ancestrales de los pueblos indígenas.