Venezuela expone ante el FMI su ruta de reintegración financiera

El vicepresidente sectorial de Economía y gobernador por Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Calixto Ortega, presentó este miércoles ante el organismo internacional una hoja de ruta para la reincorporación del país al sistema financiero internacional.

Durante su participación en las Reuniones Anuales del FMI, Ortega Sánchez presentó el balance y las perspectivas del plan económico venezolano, destacando los resultados alcanzados y las estrategias orientadas a impulsar la actividad productiva, mejorar las condiciones económicas del país y favorecer el bienestar de la población.

Entre los principales avances, detalla nota de prensa, resaltó el crecimiento de la producción nacional de alimentos, impulsado por la expansión de los sectores agrícola e industrial.

De igual forma, señaló que la recuperación de los sectores petrolero y minero constituye una fuente de ingresos en divisas que permitirá fortalecer el desarrollo industrial, consolidar la soberanía alimentaria y atender los desafíos relacionados con el empleo informal.

Estos puntos, indicó Ortega, forman parte de las cuatro líneas estratégicas del programa económico nacional, que se enfoca en el impulso de la producción de hidrocarburos y minería; recursos fiscales para la recuperación de los servicios públicos esenciales; reducción de la inflación, adecuación del sistema bancario y la reestructuración de la deuda; y simplificar los trámites para dinamizar la actividad económica.

Uno de los puntos a tratar por Calixto Ortega durante el encuentro fue el fortalecimiento del bolívar como moneda nacional, el cual estará respaldado por equilibrio fiscal, crecimiento productivo e incremento de las reservas internacionales.

Para esto, el gobernador por Venezuela ante el FMI manifestó que el plan contempla una remonetización progresiva de la economía, con la meta de que el bolívar llegue a cubrir la totalidad de las transacciones internas.

La recuperación de la nación también está enfocada en el acercamiento de Venezuela con los organismos multilaterales y el sistema financiero internacional.

Esto, detalló Calixto Ortega, permitirá avanzar en la normalización de las relaciones financieras, fortalecer la estabilidad macroeconómica y generar condiciones favorables para el crecimiento sostenido.