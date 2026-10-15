Venezuela inicia capacitación sobre Zonas Económicas Especiales en China

Una representación de funcionarios venezolanos comenzó este 15 de octubre un programa de capacitación sobre inversión extranjera y gestión de Zonas Económicas Especiales en la ciudad de Shenzhen, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior de la República Popular China.

La jornada formativa se inició con una sesión magistral a cargo de Fan Xiandong, presidente de la Asociación de Shenzhen para la Promoción de la Cooperación Económica y Técnica con el Exterior, abriendo paso a un ciclo de clases técnicas y visitas institucionales a empresas de alto impacto tecnológico.

La delegación venezolana cuenta con la presencia de las autoridades únicas de las Zonas Económicas Especiales de La Guaira, Marcos Meléndez; Nueva Esparta, Samir Al Attrach; isla La Tortuga, Alí Padrón, y Aragua, Pablo Carrillo. Asimismo, se suman al recorrido representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional junto a voceros del Gobierno del Distrito Capital.

Sobre la significación de este intercambio en territorio asiático, la autoridad única de La Guaira, Marcos Meléndez, destacó que «Shenzen es un referente para el mundo de los avances de la reforma y apertura de la República Popular China y hoy nos abre las puertas en el marco de su política de colaboración mutua con América Latina y sus relaciones con Venezuela», haciendo énfasis en el valor de la cooperación bilateral.

La formación técnica se extenderá hasta el próximo 3 de noviembre de 2026 y forma parte de los preparativos para el encuentro internacional de líderes en materia económica que se llevará a cabo a finales de año en la urbe china.