Venezuela presentará oferta exportable en la I Semana Diplomática de Suriname

Una delegación integrada por empresas venezolanas de los sectores público y privado representará a Venezuela en la I Semana Diplomática de Suriname, una vitrina que permitirá la exhibición de la oferta exportable y capacidades productivas del país ante el mercado caribeño.



Este evento internacional, que se celebrará del 18 al 25 de noviembre en Paramaribo, contará con la presencia de más de 50 naciones y servirá como plataforma para presentar los distintos rubros y la calidad de la producción venezolana en áreas como cacao, chocolate, café, frutas, aguacate, productos del mar, ron, cocuy, artículos de aseo personal, textiles y materiales de construcción, refiere una nota de prensa.



Previo al evento internacional, se realizó una reunión de seguimiento y coordinación, dirigida por funcionarios del Despacho del Viceministerio para el Caribe, Comercio Internacional y Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta) junto a la embajadora de Suriname en la nación, Georgette García Elías, en los espacios de la Casa Amarilla en Caracas.



La delegación de Venezuela presentará una ponencia oficial enfocada en el potencial turístico nacional y las oportunidades de inversión, aprovechando el escenario para impulsar la creación de rutas directas de transporte aéreo y marítimo entre ambos países.



Por su parte, la embajadora García Elías resaltó la relevancia estratégica de la participación venezolana en el evento enmarcado en el seguimiento de acuerdos binacionales suscritos recientemente, destacando el alto interés de Suriname en los productos textiles y de construcción de Venezuela.



Además, confirmó que su país participará en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitven 2026, a celebrarse en Caracas la primera semana de diciembre.