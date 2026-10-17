Venezuela retoma su espacio en la economía mundial desde Tailandia

Con su participación activa en la plenaria anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada en Bangkok, Tailandia, Venezuela retoma formalmente su espacio en la economía mundial y consolida el proceso de normalización de sus relaciones financieras internacionales. La presencia de la comitiva oficial en este foro multilateral marca un hito estratégico para proyectar la estabilidad macroeconómica de la nación ante los principales actores del sistema financiero global.

La delegación venezolana estuvo integrada por Calixto Ortega, gobernador ante el organismo; Luis Pérez González, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV); y Christiam Hernández, viceministro de Hacienda y Presupuesto Público, acompañados por un equipo de asesores técnicos. La representación sostuvo encuentros orientados a fortalecer el posicionamiento institucional del país.

El evento multilateral, que conmemoró el 35º aniversario de las históricas Reuniones Anuales de 1991 en el Centro Nacional de Convenciones Queen Sirikit, contó con las palabras inaugurales del primer ministro tailandés. Durante su intervención, la autoridad anfitriona resaltó la necesidad de dar respuestas colectivas ante desafíos globales como la inteligencia artificial, las tensiones geopolíticas y la crisis climática.

En la alocución principal, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, detalló un panorama macroeconómico caracterizado por fuerzas contrapuestas y ratificó la proyección de crecimiento global en 3,1 % para 2026. No obstante, la vocera enfatizó la urgencia de aplicar disciplina fiscal frente al incremento de la deuda pública y los riesgos derivados de los shocks energéticos.

El análisis sobre la inteligencia artificial ocupó un rol destacado dentro de la agenda de trabajo de la cumbre. Los especialistas destacaron las oportunidades de democratización tecnológica, pero advirtieron sobre las amenazas latentes en materia de desempleo juvenil, inestabilidad financiera y vulnerabilidad cibernética en las plataformas bancarias.

Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, presentó los avances en la estructuración de proyectos y la atracción de capitales privados para el desarrollo. El directivo subrayó que las iniciativas multilaterales deben concebirse como inversiones estratégicas compartidas y no como esquemas asistenciales.

Para el Ejecutivo nacional, esta acción de política monetaria en territorio asiático busca fortalecer la confianza en la moneda nacional y consolidar la recuperación productiva. Asimismo, la reincorporación activa a estas plenarias abre nuevas rutas de cooperación técnica bilateral y multilateral para la nación.