Venezuela y China fortalecen alianza para exportaciones pesqueras

A través de redes sociales del Ministerio del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, se destacó que el acuerdo establece una agenda de cooperación entre ambos países para impulsar el desarrollo del sector pesquero venezolano y ampliar sus oportunidades de comercialización en el mercado chino.
La carta de intención contempla cuatro áreas estratégicas de trabajo: intercambio comercial, atracción de inversiones, transferencia tecnológica y capacitación del talento humano.
La CAPPMA cuenta con más de 30 años de trayectoria y agrupa a unas 1.800 empresas dedicadas al procesamiento, la comercialización y la producción acuícola, lo que representa un espacio de cooperación para promover los productos venezolanos en el mercado asiático.
La representación nacional exhibe productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros en el Área de Alimentos y Productos Agrícolas, ubicada en el pabellón agroindustrial, con el propósito de establecer vínculos comerciales y generar nuevos acuerdos internacionales.