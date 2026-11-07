Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca
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Venezuela y China fortalecen alianza para exportaciones pesqueras

El convenio bilateral incluye atracción de inversiones, capacitación de personal, transferencia de tecnología e intercambio de productos acuícolas

Ariadna Eljuri
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Venezuela y la República Popular China suscribieron un acuerdo para potenciar las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas nacionales.

La carta de intención fue suscrita por representantes del Gobierno venezolano y la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China (Cappma), en el marco de la novena edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (Ciie 2026).

A través de redes sociales del Ministerio del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, se destacó que el acuerdo establece una agenda de cooperación entre ambos países para impulsar el desarrollo del sector pesquero venezolano y ampliar sus oportunidades de comercialización en el mercado chino.

La carta de intención contempla cuatro áreas estratégicas de trabajo: intercambio comercial, atracción de inversiones, transferencia tecnológica y capacitación del talento humano.

La CAPPMA cuenta con más de 30 años de trayectoria y agrupa a unas 1.800 empresas dedicadas al procesamiento, la comercialización y la producción acuícola, lo que representa un espacio de cooperación para promover los productos venezolanos en el mercado asiático.

  • Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca
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Cabe recordar que Venezuela participa en esta exposición con 42 empresas provenientes de 15 estados del país.

La representación nacional exhibe productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros en el Área de Alimentos y Productos Agrícolas, ubicada en el pabellón agroindustrial, con el propósito de establecer vínculos comerciales y generar nuevos acuerdos internacionales.

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