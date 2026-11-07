Venezuela y China fortalecen alianza para exportaciones pesqueras

Venezuela y la República Popular China suscribieron un acuerdo para potenciar las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas nacionales.

La carta de intención fue suscrita por representantes del Gobierno venezolano y la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China (Cappma), en el marco de la novena edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (Ciie 2026).

A través de redes sociales del Ministerio del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, se destacó que el acuerdo establece una agenda de cooperación entre ambos países para impulsar el desarrollo del sector pesquero venezolano y ampliar sus oportunidades de comercialización en el mercado chino.

La carta de intención contempla cuatro áreas estratégicas de trabajo: intercambio comercial, atracción de inversiones, transferencia tecnológica y capacitación del talento humano.

La CAPPMA cuenta con más de 30 años de trayectoria y agrupa a unas 1.800 empresas dedicadas al procesamiento, la comercialización y la producción acuícola, lo que representa un espacio de cooperación para promover los productos venezolanos en el mercado asiático.

Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca

Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca

Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca

Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca

Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca

Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca

Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca

Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca

Representantes del Gobierno Nacional suscribieron una carta de Intención con la Alianza de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos de China, (CAPPMA)/ Fotos: MinPesca

Cabe recordar que Venezuela participa en esta exposición con 42 empresas provenientes de 15 estados del país.

La representación nacional exhibe productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros en el Área de Alimentos y Productos Agrícolas, ubicada en el pabellón agroindustrial, con el propósito de establecer vínculos comerciales y generar nuevos acuerdos internacionales.