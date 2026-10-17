Venezuela y Francia fortalecen cooperación en seguridad portuaria

Una delegación diplomática de Francia realizó este viernes una visita estratégica al puerto de Puerto Cabello, estado Carabobo, con el propósito de impulsar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad portuaria, prevención del tráfico ilícito y optimización de las operaciones.

La jornada, reseñada en las redes sociales de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), se desarrolló siguiendo las orientaciones del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto

Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto

Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto

Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto

Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto

Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto

Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto

Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto

Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto

Durante el encuentro, se abordaron oportunidades de colaboración destinadas a promover procedimientos más eficientes y fortalecer las prácticas operativas vinculadas al comercio marítimo, en consonancia con los estándares internacionales de seguridad.

Esta visita representa una oportunidad para consolidar los vínculos de cooperación entre ambas naciones y avanzar en nuevas agendas de trabajo conjunto, dirigidas a optimizar los procesos portuarios y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en las operaciones comerciales marítimas de Venezuela.