Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto
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Venezuela y Francia fortalecen cooperación en seguridad portuaria

La visita francesa al mayor complejo portuario en Carabobo busca agilizar los procesos operativos y consolidar estándares internacionales de resguardo

Ariadna Eljuri
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Una delegación diplomática de Francia realizó este viernes una visita estratégica al puerto de Puerto Cabello, estado Carabobo, con el propósito de impulsar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad portuaria, prevención del tráfico ilícito y optimización de las operaciones.

La jornada, reseñada en las redes sociales de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), se desarrolló siguiendo las orientaciones del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

  • Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto
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  • Delegación francesa visita Puerto Cabello para impulsar intercambio operativo/ Fotos: Bolivariana de Puerto
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Durante el encuentro, se abordaron oportunidades de colaboración destinadas a promover procedimientos más eficientes y fortalecer las prácticas operativas vinculadas al comercio marítimo, en consonancia con los estándares internacionales de seguridad.

Esta visita representa una oportunidad para consolidar los vínculos de cooperación entre ambas naciones y avanzar en nuevas agendas de trabajo conjunto, dirigidas a optimizar los procesos portuarios y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en las operaciones comerciales marítimas de Venezuela.

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