Venezuela y Surinam sellan nuevos acuerdos estratégicos de cooperación bilateral

La Presidenta Delcy Rodríguez, destacó la importancia de los acuerdos suscritos con Surinam durante su visita oficial a ese país, al considerar que constituyen un nuevo impulso para la cooperación económica, comercial y bilateral entre ambas naciones suramericanas.

Tras la firma de diferentes instrumentos de cooperación, la jefa de Estado resaltó que los acuerdos permitirán ampliar las capacidades productivas y fortalecer sectores estratégicos, al tiempo que contribuirán a una mayor integración regional.

«Son acuerdos en cooperación económica, comercial, para solidificar nuestras relaciones bilaterales», afirmó la mandataria venezolana.

En su declaración a la prensa, transmitida por Venezolana de Televisión, la presidenta Delcy Rodríguez resaltó la cooperación en materia de hidrocarburos, área en la que Venezuela aportará su experiencia en exploración y producción petrolera, gas y capacitación especializada para la industria surinamesa.

«Brindamos la experiencia de Venezuela en la exploración, producción petrolera, en gas, en el ámbito de los hidrocarburos, y brindamos capacitación a la industria de Surinam. Para nosotros es motivo de satisfacción poder apoyar con la Universidad Venezolana de Hidrocarburos, que tiene unas extraordinarias plataformas tecnológicas y de inteligencia artificial en esta dirección», enfatizó.

Pesca y seguridad alimentaria

En materia pesquera, la mandataria nacional valoró el acuerdo suscrito como un beneficio para ambos países y, particularmente, para los pescadores venezolanos.

Aseveró que con la suscripción de este acuerdo, aproximadamente 200 pescadores de Nueva Esparta y Sucre podrán contar con licencias para ejercer la pesca en el corredor atlántico proyectado por Surinam.

La cooperación también se extenderá al sector agrícola, con mecanismos dirigidos a fortalecer la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de ambos países. Entre los objetivos planteados se encuentran la armonización de normas zoosanitarias y fitosanitarias, el intercambio de experiencias en genética animal y la promoción de prácticas de agricultura regenerativa.

«El comercio binacional y allí el acuerdo que firmamos en el área de la agricultura también es fundamental para la producción de alimentos, para la seguridad alimentaria», manifestó.

Impulso del comercio y turismo

Otro de los acuerdos suscritos está enfocado en la conectividad aérea, para incrementar los vuelos comerciales entre Venezuela y Surinam y así facilitar una mayor integración regional.

Para esto, la Presidenta Delcy Rodríguez señaló que Venezuela otorgará la quinta libertad a las aerolíneas, con el propósito de ampliar las posibilidades de participación y cooperación en materia de transporte aéreo.

“El acuerdo de conectividad aérea debe impulsar también sustancialmente nuestro acercamiento”, expresó.

Ambas partes plantearon fortalecer el transporte marítimo y generar condiciones que favorezcan el comercio binacional.

Educación, tecnología y formación profesional

Los instrumentos suscritos también contemplan cooperación en educación superior, intercambio de conocimientos y capacitación profesional y técnica.

La presidenta Delcy Rodríguez anunció que Venezuela abre sus puertas a estudiantes surinameses de medicina y destacó las oportunidades de intercambio académico en áreas como hidrocarburos, agricultura y tecnología.

Integración regional y paz

Durante sus declaraciones, la jefa de Estado resaltó la importancia de fortalecer la integración suramericana y caribeña mediante una mayor conectividad física, económica y humana.

De igual forma, abogó por que estos principios contribuyan a sustituir cualquier forma de conflicto o controversia, al tiempo que llamó a profundizar la unión entre los pueblos de la región y recordó la visión integracionista de Simón Bolívar expresada en la Carta de Jamaica.

«El camino es la cooperación, el camino es la amistad, el camino es el relacionamiento en el marco del derecho internacional, que debe sustituir cualquier forma de conflicto, controversias, diferencias. Este es el camino y que podamos dar ese ejemplo a países de nuestra región y a países del mundo, que nos vamos a encontrar también en el ámbito multilateral, levantando las banderas de la paz, de la amistad», puntualizó.

La presidenta Delcy Rodríguez manifestó que la agenda bilateral tendrá continuidad mediante los mecanismos de consulta política y la Comisión Mixta Surinam-Venezuela, prevista para el primer trimestre del año 2027 en Surinam.