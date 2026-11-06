Activar 100% de la capacidad industrial en cinco años

Delcy avanza con el programa Renacer Productivo, visitando industrias en todo el país. Ayer recorrió la planta de laboratorios de medicamentos Grupo Leti, ubicada en Guarenas, estado Miranda, donde constató la producción de 66 millones de unidades y el sistema de almacén robotizado. Allí expuso que la meta del Gobierno para los próximos cinco años es activar el 100% de la capacidad industrial del país.

“Que lo hecho en Venezuela cruce fronteras con una calidad extraordinaria, que lo hecho en Venezuela se convierta en nuestro principal embajador para mostrar las bondades, las virtudes del modelo económico venezolano, pero también de nuestras capacidades y a lo que yo he llamado capacidad industrial 100% en Venezuela. Eso va a ser nuestra meta para los próximos cinco años, capacidad industrial plena en Venezuela”

Ley de Convivencia en debate

Arrancó la consulta nacional de la reforma de la Ley contra el Odio. El diputado Pedro Infante expuso que el objetivo central del proyecto es transformar la visión punitiva de esta ley por un modelo de formación ciudadana orientada al reconocimiento mutuo y que se enfoque en la prevención, la educación y la paz social. Recorrerán todos los estados y harán reuniones con todos los sectores para recoger propuestas.

Ojo con esto

Ayer la AN aprobó 95 artículos de los 115 que tiene la reforma de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional. Los 20 restantes se discutirán en la próxima sesión parlamentaria. Esta ley es muy importante porque definirá la forma en que se producirá y consumirá la electricidad en el país.

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Seniat no fiscalizará comercios hasta enero

El superintendente del Seniat, Román Maniglia, informó ayer durante una reunión con la cámara de centros comerciales que no habrá fiscalizaciones de comercios en lo que queda de año. “Queremos confiar en ustedes al momento de declarar ventas. Es un nuevo modelo de cultura tributaria”, dijo.

Maniglia explicó que la institución viene implementando el modelo denominado “MODA”, que significa modernización, digitalización y automatización de los procesos tributarios. Este enfoque busca prescindir de la presencia física de los fiscales en los establecimientos: “a través de la tecnología ya no hace falta un fiscal en el sitio, ya no hace falta la fiscalización física”.

También anunció que la semana que viene lanzarán un nuevo portal web del contribuyente y una aplicación móvil gratuita con facturación electrónica.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 896,1225 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Paraguay: juicio político al presidente

El congreso paraguayo arrancó un juicio político contra el presidente Santiago Peña por su responsabilidad en la crisis generada por la quiebra de Ueno Bank, banco del cual Peña es accionista, donde estaban depositados grandes fondos públicos, incluyendo el seguro social. Peña intentó renunciar cuando el congreso estaba debatiendo si lo llevaba a juicio, de hecho anunció su renuncia. Sin embargo, el congreso no se la ha aceptado. El juicio político arrancará hoy en la mañana. Según denuncian activistas que han salido a las calles a protestar contra el gobierno y exigir reparación a las víctimas, la renuncia era una estrategia para protegerse del juicio político, ya que siendo expresidente se convertiría en senador vitalicio, lo cual le asignaría inmunidad.

Francia: huelga y calle

Ayer se dio un paro general en Francia, que los sindicatos estiman en más del 50% de cumplimiento, y que incluyó la paralización de las instituciones de educación media y superior por parte de los estudiantes. La policía estimaba en horas de la tarde más de medio millón de manifestantes en las calles. Los trabajadores y los estudiantes se han unido en un movimiento centrado en las reivindicaciones básicas: mejor sueldo, mejores servicios públicos, mejores condiciones educativas. Se reportaron al menos 400 personas detenidas por la policía.

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Nos leemos de nuevo el lunes por la mañana.

Ángel ✌