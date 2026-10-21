Antes de fin de año no habrá nadie en refugios

La presidenta Delcy Rodríguez entregó ayer 500 viviendas transitorias en Ciudad Caribia a familias que estaban en refugios desde el terremoto. Se trata de espacios unifamiliares donde la gente puede estar mucho más cómoda que en los campamentos. Tienen 36 metros cuadrados, algunas de 2 habitaciones y otras de una sola habitación y un espacio común de sala y cocina, aire acondicionado, totalmente equipados, lo que garantiza la privacidad de las familias y su espacio para compartir juntos. También tienen instalaciones deportivas y un hospital que está justo al lado.

Delcy reiteró que antes de que se acabe el año todas las familias que están en campamentos saldrán para su casa o a una vivienda transitoria mientras se culmina su nuevo hogar. Todo está contabilizado: “Debemos entregar 4.000 viviendas que ya están censadas y las estamos terminando, más 2.000 que estamos construyendo”.

Agregó que el gobierno ya ha comprado en el mercado secundario cerca de 200 viviendas donde 200 familias se han beneficiado y que también se están rehabilitando más de 20.000 viviendas a través del Plan Venezuela Renace.

Debaten Ley de Universidades

Ya se instalaron las mesas de trabajo para la discusión de la nueva Ley de Universidades. La ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, explicó que el proceso contempla encuentros con estudiantes, trabajadores y profesores, seguidos de reuniones regionales y un encuentro nacional, enmarcado en una consulta pública para incorporar las opiniones de distintos sectores.

Sube el valor de las exportaciones

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que Venezuela será el segundo país de América Latina que registrará los mejores términos de intercambio entre exportaciones e importaciones en 2026, con una ganancia real de 23%, muy por encima del promedio regional de 6%. Los términos de intercambio (también llamados relación real de intercambio) son un indicador económico que mide la relación entre los precios de las exportaciones y los precios de las importaciones de un país. Si son favorables significa que con la misma cantidad de exportaciones, el país puede comprar más productos extranjeros.

Visas para Francia

El país va retomando poco a poco su relación y conexión con la comunidad internacional, después de años de aislamiento por el bloqueo y las sanciones. En este contexo la Embajada de Francia en Caracas reabrió las solicitudes de visa para ese país. Los usuarios ya pueden acceder a la página web correspondiente para registrar sus solicitudes, verificar los requisitos vigentes y agendar las citas consulares.

Restaurarán fachadas patrimoniales en la UCV

La Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV avanza en un proyecto de restauración de las fachadas de mosaico vitrificado de varios edificios de la Ciudad Universitaria. Como sabes, toda la arquitectura de la UCV es patrimonio cultural de la humanidad y su conservación y recuperación responde a parámetros y técnicas estrictas. Entérate aquí de los detalles.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 883,3963 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Brasil: se calienta la recta final

A solo unos días para la segunda vuelta presidencial, la campaña está más intensa que nunca. Ayer Lula anunció que puso a disposición de las autoridades todos sus registros bancarios y telefónicos, los de él y los de su familia para que sean investigados y retó a Bolsonaro a que hiciera lo mismo. El reto lo había hecho el domingo durante el debate de los candidatos presidenciales. Bolsonaro no le ha respondido el desafío. Flavio Bolsonaro está investigado por lavado de dinero.

Interferencia electoral

Por otro lado, Meta (la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) admitió que que hubo un sesgo en la distribución de anuncios de campaña de las elecciones brasileñas. Se confirma lo que el equipo de Lula ha venido denunciando: le tumbaban los anuncios de campaña a Lula favoreciendo a Bolsonaro. Le reclamaron a la empresa por interferencia electoral. Los de Meta dijeron que no lo van a hacer más.

Francia: militarización

El gobierno francés anunció que va a militarizar el país de cara a las manifestaciones callejeras, que han crecido enormemente y han desbordado a la policía. Así lo anunció el ministro del Interior Laurent Núñez: “Desplegaremos la fuerza Sentinelle, obviamente como sustituto de las fuerzas de seguridad internas, principalmente para liberar a la policía y a los gendarmes en su misión de mantener el orden”. Para este sábado está convocada una manifestación que unirá a estudiantes, trabajadores públicos y los famosos Chalecos Amarillos.

Alerta roja en Chile

El gobierno chileno declaró la alerta roja en la región metropolitana por un “evento meteorológico” que ha causado aguaceros terribles sobre todo en Santiago. La semana pasada se registraron inundaciones impresionantes en la capital. El comunicado de las autoridades señala que “la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en valle longitudinal y precordillera, moderada en cordillera de la costa y baja en cordillera”.

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌