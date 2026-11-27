La presidenta Delcy Rodríguez activó el Plan Piloto de Atención Integral para adultos Mayores, que contará con la cooperación directa de la Cruz Roja, que elaboró un protocolo para atender las vulnerabilidades de los abuelos y abuelas.

“Le he agradecido realmente a la Cruz Roja, porque en el marco del principio de cooperación con los poderes públicos venezolanos la Cruz Roja venezolana se ha incorporado con sus voluntarios; les agradezco a los voluntarios de la Cruz Roja, que los vimos también sin descanso en el doble terremoto, en La Guaira, y que hoy se suman a este programa”.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado dijo que se han activado más de 4.000 voluntarios. El abordaje abarca seguimiento continuo, suministro de fármacos, orientación psicológica y dinámicas comunitarias desplegadas mediante las áreas de salud integral comunitaria.

Delcy ordenó incorporar el programa Emprender juntos para financiar “dar financiamiento a adultos mayores que quieran tener algún tipo de emprendimiento en algo que llaman la economía plateada”.

La Presidenta participó en una jornada en el Conjunto Residencial Jardín Bello Campo, en Chacao, donde se atendió a más de 100 abuelos.

Derogarán la Ley Libertador Simón Bolívar

Jorge Rodríguez informó que la AN tomará la iniciativa de derogar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, dado que está cumplió ya su función y “obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela”. Aclaró que ningún venezolano ha sido objeto de la aplicación de esa ley, que fue aprobada en 2024 como respuesta directa a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la denominada “Ley BOLIVAR” (Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime Act), un proyecto gringo destinado a prohibir contratos federales con empresas que mantuvieran negocios con el gobierno venezolano. Rodríguez afirmó que esta iniciativa “un aporte muy sano al proceso de diálogo” y fue producto también de escuchar las recomendaciones del Programa de Convivencia y Paz.

Más marcas en el país

La presidenta Delcy Rodríguez instaló el III Encuentro de Propiedad Intelectual, en el que destacó que “las patentes de marcas se han incrementado en 50% en el último año”. Aseguró que esto es una muestra de lo que está haciendo el desarrollo económico en Venezuela.

Incendio en Amuay

Ayer hubo un incendio en la refinería de Amuay, en Falcón. Pdvsa emitió un comunicado que explica que nadie salió lesionado y que la producción y distribución de combustibles está garantizada.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 926,3592 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

España decide el domingo

Pasado mañana son las elecciones en España y la cosa está bien encendida alá. Se decide si continúa el gobierno de Pedro Sánchez o gana la derecha encabezada por Alberto Feijó en alianza con el partido fascista Vox.

El Niño hace desastres en Ecuador

El fenómeno El Niño, que aquí provoca calorones y sequías, en otros países genera tempestades. Por lo menos 28 fallecidos, más de 76 mil personas afectadas y otras 44 mil damnificadas es el saldo de solo unos días de aguaceros. Hasta ayer se registraron 27 ríos desbordados en solo cuatro provincias

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Nos leemos de nuevo el lunes por la mañana.

Ángel ✌