La presidenta Delcy Rodríguez comentó sobre el reingreso de la dirigente de la oposición extremista, María Corina Machado y le pidió que rectifique su conducta política del pasado.

“Ojalá haya arrepentimiento, remordimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”.

También dijo que “podía evitarse el show”, sugiriendo que Machado pudo haber entrado con normalidad por el aeropuerto, echando así por tierra las denuncias de que el gobierno no le permitía volver. “Pero si lo hicieron de esa manera, algún objetivo buscarán”, acotó.

“Yo creo que de verdad debe cesar la política como un show”.

Sobre una posible participación de Machado en el diálogo dijo que este es “algo muy serio” y precisó que espera que “siga siendo un espacio para la participación política… para que todas las voces se puedan escuchar”. Agregó que “este país es mucho más grande que cualquier persona, o que dos o que tres personas”.

Diosdado Cabello compartió la opinión de la Presidenta:

“Que dejen el show y se vengan, todo el que se quiera venir, y que asuma la responsabilidad de lo que dijo y de lo que hizo, en la calle, y que haga política”.

Además, citó una carta de Simón Bolívar para restarle importancia a la llegada de Machado: “No me espanta, estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos”.

Sugirió, en cambio, que su llegada es un problema para la oposición: “Allá ellos con su problema, que tienen bastantes problemas y ahora tienen uno más”.

Atención a la mujer en el Hospital Militar

Las declaraciones anteriores las dio Delcy en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, donde inauguró el servicio integral de especialidades médicas para la mujer. El nuevo espacio cuenta con área de psicología, endocrinología, nutrición, medicina interna, área de recuperación post-operatoria, quirófano, mamografía, área de control de imágenes de densitometría ósea, entre otras especialidades.

“Estamos también coincidiendo con el tercer aniversario de la Gran Misión Venezuela Mujer, y uno de los principales vértices de esta misión es justamente la vida y la salud de la mujer: atender la vida y la salud en todas las etapas de desarrollo biológico. Ya hemos constituido 30 centros integrales de atención para la mujer en todo el país”.

👉 Lee también: Delcy ratifica despliegue nacional para fortalecer economía y atender a las comunidades

Feliz cumple para San José Gregorio

Ayer se llevaron a cabo los actos en honor a San José Gregorio Hernández por sus 162 años. En la iglesia de La Candelaria hubo misas todo el día y en la noche arrancó una procesión por el centro de la ciudad.

👀🙏 Lee aquí cómo estuvieron las celebraciones en las regiones.

Venezuela renace no se detiene

La presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria, supervisó las obras de restauración de fachadas, mampostería, servicios básicos y áreas comunes en seis edificios del Conjunto Residencial Marapa Marina, ubicado en el estado La Guaira.

“Estas labores del Plan Venezuela Renace permitirán brindar espacios renovados, habitables y seguros a 1.580 personas, llevando esperanza e ilusión a las familias beneficiadas”.

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 887,3020 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Brasil: Bolsonaro se queda quieto

Después de perder frente a Lula, Flavio Bolsonaro quiso de nuevo copiarse de su papá y desconocer los resultados. Pero la cosa solo le duró horas porque pronto tuvo que desistir de la idea de impugnar las elecciones. Según medios locales, sus abogados lo convencieron de que no valía la pena meter un caso en tribunales porque no había caso, no tenía nada para impugnar.

Donald Trump había sugerido también que las elecciones “estuvieron amañadas”, aunque también dijo que se lleva muy bien con Lula.

La primera plana

Últimas Noticias está en la calle 📰 Échale un ojo aquí mismo a la primera página del periódico más importante de Venezuela 👀

📺 Conéctate ya con la nueva televisión

Y para que no te pierdas de nada, aquí te dejo el enlace al noticiero de UN24, tu canal streaming con Venezuela en directo.

Es lo que hay por el momento. Recuerda que para mantenerte al día, todo el día, lo único que tienes que hacer es conectarte con ultimasnoticias.com.ve, (@UNoticias) en X, TikTok, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de Telegram (@UNoticias). Te invito además a ¡leer el diario impreso! Busca ya tu ejemplar de Últimas Noticias.

Y no te olvides de que la nueva televisión está en UN24, en directo por YouTube, NetUno Go, Inter Go, Aba TV Go, Thundernet, Fulldata, Cablepar, 360net, Datalink, Cantv Satelital, FTA de Conatel, Roku, FireTV, Rumble, Twitch, Facebook y Telegram, o bajándote la app para Android.

Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌