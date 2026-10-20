En la búsqueda de consensos laborales

La presidenta Delcy Rodríguez se reunió ayer con la mesa de diálogo laboral, que es una instancia que reúne al gobierno, las cámaras empresariales y las centrales de trabajadores. Ese espacio tiene tiempo discutiendo y avanzando para buscar consensos en cuanto a la situación laboral en el país. Parece que la cosa se está moviendo y pronto habrá acuerdos. Allí se están discutiendo cosas como la salarización de los ingresos y las escalas salariales, la jornada laboral, el pago de aguinaldos, bonificaciones, vacaciones, prestaciones sociales y primas de antigüedad, así como propuestas relacionadas con la estabilidad laboral. Además, se evalúan proyectos legales relacionados con los consensos en discusión.

El jueves marchan las mujeres

En la rueda de prensa semanal del Psuv, Diosdado Cabello ratificó la posición del partido con respecto a la mesa de diálogo que ahorita está en pleno desarrollo. Criticó a quienes atacan a la mesa y se quejan de que no están ahí.

“A mí tampoco me han invitado, pero yo me siento representado totalmente por Jorge y el equipo que está allí. Si ellos están divididos y no se sienten representados por los que están ahí, eso no es culpa nuestra. Hay un afán de protagonismo de algunos”.

Convocó para este jueves a una gran marcha de mujeres en Caracas como parte de las actividades por el mes rosa, es decir, por la lucha por la concientización sobre el cáncer de mama. Así que el jueves habrá movimiento en la calle.

El dato

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, dijo que hasta la fecha van más de 400 créditos aprobados para familias que perdieron su casa por el terremoto. En estos casos se han flexibilizado los requisitos y trámites para las personas que perdieron sus documentos durante el desastre.

Venezuela va por los Centroamericanos

La Delcy Rodríguez anunció que el país formalizó su postulación para ser la sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030. Eso implica adecuar y desarrollar espacios deportivos, turísticos y de alojamiento en la Caracas, lo cual tendrá un impacto más allá del deporte.

El camino de los santos

Venezuela celebró ayer el primer aniversario de la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. Desde el domingo hubo actividades como la peregrinación llamada “El Camino de los Santos”, en la que los feligreses recorrieron lugares icónicos relacionados con los dos santos venezolanos. Ayer hubo una misa especial en la casa de José Gregorio en La Pastora y también hubo procesión. En Isnotú, pueblo natal del santo, también hubo actividades para venerarlo. La presidenta Delcy celebró la fecha y destacó que el ejemplo de los santos “ilumina el camino de nuestra nación.

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 881,8769 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Francia encendida

Después de un fin de semana de protestas bien intensas en las principales ciudades de Francia, que incluyeron saqueos y un caos callejero que desbordó a la policía en mucho casos, el gobierno de Macron anunció toques de queda. Además, el mismo Macron dijo que los disturbios eran provocados por extremistas y diferenció eso de las protestas de los estudiantes. Mientras tanto, los Chalecos Amarillos, colectivo de movilización reivindicativa de trabajadores, anunciaron otra mega jornada de protestas para este sábado que viene.

Italia también

La cosa no está mejor en Italia. Los transportistas de carga tienen cuatro días paralizados en protesta por los precios de los combustibles, lo que pone en aprietos al gobierno por la falla de suministros. Según medios italianos, el gobierno de Giorgia Meloni está preparando medidas de excepción para responder tanto a las huelgas como a las protestas callejeras que también se han registrado durante los últimos días en las principales ciudades.

Trump quiere salir de Ucrania

Donald Trump parece estar decidido a resolver la guerra de Ucrania mediante un acuerdo directo con Rusia. Ayer repitió algo que ya había dicho en días pasados: ya no quiere que Zelenski siga al frente de Ucrania. Trump dice que el tipo es un estorbo en las negociaciones. También cuestionó el apoyo financiero que EEUU le da a ese país desde hace años y pidió revisar eso. Le está dando la espalda al régimen de Kiev. Medios gringos hablan de que se prepara una cumbre tripartita entre EEUU, Rusia y China para resolver esa guerra. Es decir, una negociación que no incluye ni a Ucrania ni a Europa. Veremos qué pasa.

La primera plana

Últimas Noticias está en la calle 📰 Échale un ojo aquí mismo a la primera página del periódico más importante de Venezuela 👀

📺 Conéctate ya con la nueva televisión

Y para que no te pierdas de nada, aquí te dejo el enlace al noticiero de UN24, tu canal streaming con Venezuela en directo.

Vamos pa’lante mi gente. Recuerda que para mantenerte al día, todo el día, lo único que tienes que hacer es conectarte con ultimasnoticias.com.ve, (@UNoticias) en X, TikTok, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de Telegram (@UNoticias). Te invito además a ¡leer el diario impreso! Busca ya tu ejemplar de Últimas Noticias.

Y no te olvides de que la nueva televisión está en UN24, en directo por YouTube, NetUno Go, Inter Go, Aba TV Go, Thundernet, Fulldata, Cablepar, 360net, Datalink, Cantv Satelital, FTA de Conatel, Roku, FireTV, Rumble, Twitch, Facebook y Telegram, o bajándote la app para Android.

Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌